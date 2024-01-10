ضريبة الكربون الأوروبية تثير مخاوف القطاع الصناعى المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الجبلى)): مصانع الكيماويات تحتاج 5 سنوات لتوفيق أوضاعها
بدأت عدد من القطاعات الصناعية مخاطبة الحكومة لمطالبة الاتحاد الأوروبى بمد فترة تطبيق ضريبة الكربون للشركات المصرية المصدرة لـ5 سنوات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم للحفاظ على نفاذ الصادرات إلى تلك الدول.
وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات يطبقها التى الاتحاد الأوروبى على الشركات المصدرة، والتى لا تطبق المعايير البيئية بشكل إلزامى بداية من عام 2026 على قطاعات الحديد، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.
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قال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشركات تحتاج لفترة لا تقل عن 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة، مشيرًا إلى أن القطاع لن يتمكن من تنفيذ متطلبات الاتحاد الأوروبى خلال العامين المقبلين.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات تحتاج إلى تمويلات بنكية حتى تتمكن من ضخ استثمارات كافية فى مشروعات تمكنها من خفض الانبعاثات الكربونية خلال الـ 4 سنوات المقبلة، لذلك فإن تدبير الحكومة تمويلات كافية خلال الفترة المقبلة ستمكن الشركات من سرعة تطبيق الاشتراطات. الحكومة تعد تشريعًا لفرض ضريبة الكربون
أشار، إلى أن الغرفة ستخاطب الحكومة لمخاطبة الدول الأوروبية لمد فترة تطبيق ضريبة الكربون تجنبًا للضرر الواقع على عوائد الصادرات الدولارية لجميع القطاعات المدرجة.
وبحسب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، تراجعت صادرات القطاع خلال أول 10 شهور من العام الجارى لتسجل 5.4 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى. ((السقا)): الالتزام البيئى ضرورة للحفاظ على الصادرات
قال إيهاب فوزى السقا عضو غرفة الصناعات الكيماوية، إن المصانع المصرية ستتحرك سريعًا لتنفيذ المعايير المطلوبة نظرًا لخطة الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على استمرار نمو الصادرات المصرية.
أشار إلى أن شركة ((هوبك للصناعات المطاطية)) الذى يرأس مجلس إدارتها، ضمن أكثر الشركات الصديقة للبيئة إذ تتخلص بشكل آمن من المخلفات عبر إعادة تدويرها أكثر من مرة لإنتاج منتجات عديدة مع الحد من الانبعاثات الكربونية أثناء عمليات التصنيع.
أشار إلى أن فترة العامين كافية لبعض الشركات وغير كافية للبعض الآخر ومدها للشركات المصرية يحافظ على تدفق الصادرات إلى جميع الدول المستهدفة، بدلا من توقفها.
استكمل أن تطبيق ضريبة الكربون على صادرات القطاع لن تؤثر بصورة كبيرة على 90% من المصانع نظراً لأن نسب الإنبعاثات الكربونية تتراوح بين 10 و20%، وهذه النسبة محدودة مقارنة بباقى القطاعات الأخرى. ((الصناعات المعدنية)) تدعو 1700 شركة لتقليل انبعاثات الكربون
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريح لـ“البورصة”، إن الغرفة خاطبت 1700 شركة للبدء في حساب نسب الانبعاثات الكربونية، وستعمل على تقليلها من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة مثل الكهرباء، والطاقة الشمسية.
لفت إلى أن الشركات التى ستتمكن من توفيق أوضاعها من خلال الوصول لنسب انبعاثات كربونية منخفضة ستحصل على امتيازات عند التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى.
أضاف أن إجمالى أعداد مصانع الحديد والصلب المصدرة 10 مصانع، بينما أعداد مصانع الألومنيوم المصدرة 30 مصنعاً.
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