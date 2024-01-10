ضريبة الكربون الأوروبية تثير مخاوف القطاع الصناعى المصرى

بدأت عدد من القطاعات الصناعية مخاطبة الحكومة لمطالبة الاتحاد الأوروبى بمد فترة تطبيق ضريبة الكربون للشركات المصرية المصدرة لـ5 سنوات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم للحفاظ على نفاذ الصادرات إلى تلك الدول.

وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات يطبقها التى الاتحاد الأوروبى على الشركات المصدرة، والتى لا تطبق المعايير البيئية بشكل إلزامى بداية من عام 2026 على قطاعات الحديد، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.

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قال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشركات تحتاج لفترة لا تقل عن 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة، مشيرًا إلى أن القطاع لن يتمكن من تنفيذ متطلبات الاتحاد الأوروبى خلال العامين المقبلين.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات تحتاج إلى تمويلات بنكية حتى تتمكن من ضخ استثمارات كافية فى مشروعات تمكنها من خفض الانبعاثات الكربونية خلال الـ 4 سنوات المقبلة، لذلك فإن تدبير الحكومة تمويلات كافية خلال الفترة المقبلة ستمكن الشركات من سرعة تطبيق الاشتراطات.

أشار، إلى أن الغرفة ستخاطب الحكومة لمخاطبة الدول الأوروبية لمد فترة تطبيق ضريبة الكربون تجنبًا للضرر الواقع على عوائد الصادرات الدولارية لجميع القطاعات المدرجة.

وبحسب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، تراجعت صادرات القطاع خلال أول 10 شهور من العام الجارى لتسجل 5.4 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

قال إيهاب فوزى السقا عضو غرفة الصناعات الكيماوية، إن المصانع المصرية ستتحرك سريعًا لتنفيذ المعايير المطلوبة نظرًا لخطة الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على استمرار نمو الصادرات المصرية.

أشار إلى أن شركة ((هوبك للصناعات المطاطية)) الذى يرأس مجلس إدارتها، ضمن أكثر الشركات الصديقة للبيئة إذ تتخلص بشكل آمن من المخلفات عبر إعادة تدويرها أكثر من مرة لإنتاج منتجات عديدة مع الحد من الانبعاثات الكربونية أثناء عمليات التصنيع.

أشار إلى أن فترة العامين كافية لبعض الشركات وغير كافية للبعض الآخر ومدها للشركات المصرية يحافظ على تدفق الصادرات إلى جميع الدول المستهدفة، بدلا من توقفها.

استكمل أن تطبيق ضريبة الكربون على صادرات القطاع لن تؤثر بصورة كبيرة على 90% من المصانع نظراً لأن نسب الإنبعاثات الكربونية تتراوح بين 10 و20%، وهذه النسبة محدودة مقارنة بباقى القطاعات الأخرى.

قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريح لـ“البورصة”، إن الغرفة خاطبت 1700 شركة للبدء في حساب نسب الانبعاثات الكربونية، وستعمل على تقليلها من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة مثل الكهرباء، والطاقة الشمسية.

لفت إلى أن الشركات التى ستتمكن من توفيق أوضاعها من خلال الوصول لنسب انبعاثات كربونية منخفضة ستحصل على امتيازات عند التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى.

أضاف أن إجمالى أعداد مصانع الحديد والصلب المصدرة 10 مصانع، بينما أعداد مصانع الألومنيوم المصدرة 30 مصنعاً.