مبيعات السيارات في الصين تقفز 8.3% في ديسمبر بسبب حرب أسعار بين شركات التصنيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الصين 8.3% في ديسمبر مدعومة بحرب أسعار بين شركات التصنيع رغم تراجعها عن ارتفاع حاد سجلته في الشهر السابق.
وقال اتحاد سيارات الركوب في الصين إن المبيعات بلغت 2.37 مليون مركبة في ديسمبر . وزادت مبيعات العام بأكمله 5.3% إلى 21.93 مليون سيارة.
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المصدر:
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