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مبيعات السيارات في الصين تقفز 8.3% في ديسمبر بسبب حرب أسعار بين شركات التصنيع

1/10/2024 4:26:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الصين 8.3% في ديسمبر مدعومة بحرب أسعار بين شركات التصنيع رغم تراجعها عن ارتفاع حاد سجلته في الشهر السابق.

وقال اتحاد سيارات الركوب في الصين إن المبيعات بلغت 2.37 مليون مركبة في ديسمبر . وزادت مبيعات العام بأكمله 5.3% إلى 21.93 مليون سيارة.

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المصدر:

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