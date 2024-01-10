السعودية ترفع تقديراتها لثروتها المعدنية 90% إلى 2.5 تريليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد بنحو الضعف عمّا رصدته العام الفائت، ما يعزز فرصها في هذا القطاع.
وفي كلمة له خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن“تقديراتنا للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة قد ارتفعت من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون، بزيادة قدرها 90%”.
موضوعات متعلقة
نمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين
وأعلن الوزير السعودي خلال المؤتمر عن الجولة الخامسة والسادسة من برنامج التراخيص للاستكشاف التي تتيح الوصول إلى 33 موقعاً استكشافياً هذا العام. وقال:“لأول مرة، بدأنا هذا العام في تقديم مواقع للتنقيب بحجم الدولة، بدءاً بالحزام المعدني بجبل سعيد، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 4000 متر مربع”، لافتاً إلى أن“إطلاق العنان لهذه الإمكانات يحتاج إلى أكثر من مجرد الكلام. إنه يحتاج إلى عمل”.
في النسخة السابقة من المؤتمر قدر الوزير الخريف الثروة المعدنية السعودية بأكثر من خمسة تريليونات ريال، واصفاً هذه التقديرات بأنها“متحفظة”.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.