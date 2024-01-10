السعودية ترفع تقديراتها لثروتها المعدنية 90% إلى 2.5 تريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد بنحو الضعف عمّا رصدته العام الفائت، ما يعزز فرصها في هذا القطاع.

وفي كلمة له خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن“تقديراتنا للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة قد ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 90%”.

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وأعلن الوزير السعودي خلال المؤتمر عن الجولة الخامسة والسادسة من برنامج التراخيص للاستكشاف التي تتيح الوصول إلى 33 موقعاً استكشافياً هذا العام. وقال:“لأول مرة، بدأنا هذا العام في تقديم مواقع للتنقيب بحجم الدولة، بدءاً بالحزام المعدني بجبل سعيد، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 4000 متر مربع”، لافتاً إلى أن“إطلاق العنان لهذه الإمكانات يحتاج إلى أكثر من مجرد الكلام. إنه يحتاج إلى عمل”.

في النسخة السابقة من المؤتمر قدر الوزير الخريف الثروة المعدنية السعودية بأكثر من خمسة تريليونات ريال، واصفاً هذه التقديرات بأنها“متحفظة”.





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