سعر الغاز المسال في آسيا يتراجع وسط وفرة المخزون

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا إلى أدنى مستوى في 7 أشهر تقريباً، بسبب توقعات اعتدال الطقس وارتفاع المخزون التي قللت من الحاجة إلى شراء مزيد من الوقود لفصل الشتاء.

هبطت أسعار العقود الفورية قرب 9.80 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، في ظل وفرة الإمدادات، وقال متعاملون إن المصدرين، من أنغولا إلى بابوا غينيا الجديدة، عرضوا بيع شحنات في الأسبوع الجاري.

موضوعاتنمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين

تراجعت أسعار الوقود المستخدم في التدفئة ومحطات الكهرباء بنحو 50% منذ منتصف أكتوبر الماضي، ما يخفف الأعباء عن الأسر والشركات التي عانت من ارتفاع قيمة الفواتير بعدما أسفر غزو روسيا لأوكرانيا في مطلع 2022 عن أزمة طاقة عالمية.

انخفضت أسعار عقود الغاز المستقبلية في أوروبا أيضاً مع توقع انتهاء موجة الطقس البارد بحلول الأسبوع المقبل.

ويشير ارتفاع مخزون الغاز في مختلف أنحاء شمال آسيا (موطن أكبر مشتري الغاز المسال في العالم) أيضاً إلى عدم وجود حاجة ملحة لشراء كميات إضافية من الوقود. كما يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية في الصين وشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 9 يناير و17 يناير، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.

رغم ذلك، أثار الانخفاض قدراً من اهتمام العملاء الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار في الأسواق الناشئة. فالمشترون في الهند وتايلندا يبحثون عن شحنات لشهر فبراير، ما قد يساعد على وضع حد أدنى للأسعار، بحسب المتعاملين.





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