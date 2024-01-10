سعر الغاز المسال في آسيا يتراجع وسط وفرة المخزون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا إلى أدنى مستوى في 7 أشهر تقريباً، بسبب توقعات اعتدال الطقس وارتفاع المخزون التي قللت من الحاجة إلى شراء مزيد من الوقود لفصل الشتاء.
هبطت أسعار العقود الفورية قرب 9.80 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، في ظل وفرة الإمدادات، وقال متعاملون إن المصدرين، من أنغولا إلى بابوا غينيا الجديدة، عرضوا بيع شحنات في الأسبوع الجاري.
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تراجعت أسعار الوقود المستخدم في التدفئة ومحطات الكهرباء بنحو 50% منذ منتصف أكتوبر الماضي، ما يخفف الأعباء عن الأسر والشركات التي عانت من ارتفاع قيمة الفواتير بعدما أسفر غزو روسيا لأوكرانيا في مطلع 2022 عن أزمة طاقة عالمية.
انخفضت أسعار عقود الغاز المستقبلية في أوروبا أيضاً مع توقع انتهاء موجة الطقس البارد بحلول الأسبوع المقبل.
ويشير ارتفاع مخزون الغاز في مختلف أنحاء شمال آسيا (موطن أكبر مشتري الغاز المسال في العالم) أيضاً إلى عدم وجود حاجة ملحة لشراء كميات إضافية من الوقود. كما يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية في الصين وشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 9 يناير و17 يناير، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.
رغم ذلك، أثار الانخفاض قدراً من اهتمام العملاء الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار في الأسواق الناشئة. فالمشترون في الهند وتايلندا يبحثون عن شحنات لشهر فبراير، ما قد يساعد على وضع حد أدنى للأسعار، بحسب المتعاملين.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703497
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