أسعار الأرز تواصل الارتفاع وسط قيود الهند وشح الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يُتوقع أن تظل سوق الأرز شحيحة في بداية العام بسبب استمرار قيود التصدير في الهند والزيادة المتوقعة للطلب خلال موسم المهرجانات، مما يحفز ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى.
تعد حبوب الأرز ضرورية بالنسبة للنظام الغذائي لمليارات الأشخاص، وسيؤدي ارتفاع الأسعار بشكل أكثر إلى زيادة العبء على ميزانيات الأسر. وارتفع سعر الأرز الأبيض التايلندي، وهو معيار آسيوي، بنسبة 5%، ليصل إلى أعلى مستوى جديد له في 15 عاماً في نهاية العام الماضي عند 659 دولاراً للطن.
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يقول بيتر كلوب، محلل أسواق السلع الأساسية في المجلس الدولي للحبوب (International Grains Council) في لندن:“نعلم أن أسواق الأرز ستظل شحيحة الإمدادات في المستقبل المنظور، نظراً لحظر التصدير الذي فرضته الهند بشكل رئيسي، كما أن فترة الأعياد المقبلة في أبريل، والفترة السابقة للعيد، تشهد عادةً طلباً جيداً من الأسواق التي تضم عدداً كبيراً من السكان المسلمين في آسيا وأفريقيا”.
من المتوقع أن تواصل الهند، أكبر مُصدر للأرز، فرض قيودها على التصدير على الأقل حتى الانتخابات العامة في أبريل أو مايو، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للسيطرة على الأسعار المحلية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. كما أدى ظهور ظاهرة“إل نينيو” وتأثيرها المحتمل على المناطق الزراعية الرئيسية إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات.
تأمين إمدادات الأرز في آسيا وأفريقيا
سارعت الدول في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا لتأمين الإمدادات منذ فرض الهند قيودها في يوليو. وارتفعت أسعار الأرز في الفلبين، فيما طلبت إندونيسيا من جيشها مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج. وتعد الدولة مستورداً رئيسياً للأرز وتستعد لإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل.
مع ذلك، لن تعود الأسعار على الأرجح إلى الرقم القياسي الذي سجلته خلال 2008 والذي تجاوز 1000 دولار للطن، وتزامن مع حظر التصدير الشامل. يمكن أن يبدأ المزارعون بمنطقة دلتا ميكونغ في فيتنام في حصاد محصولهم الجديد هذا الشهر، مما يخفف بعض المخاوف بشأن الإمدادات. وعادةً ما ينتج موسم الحصاد الشتوي والربيعي أكبر محصول في البلاد.
يتوقع اتحاد مصدري الأرز التايلندي، الذي يحدد أسعار الأرز الأبيض التايلندي ذا نسبة كسر 5%، أيضاً انخفاض صادرات البلاد هذا العام مع تراجع الطلب، خاصة من إندونيسيا بعد انتخاباتها. وتعد تايلندا ثاني أكبر مُصدر للحبوب في العالم، بينما تحتل فيتنام المرتبة الثالثة.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703496
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