أسعار الأرز تواصل الارتفاع وسط قيود الهند وشح الإمدادات

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن تظل سوق الأرز شحيحة في بداية العام بسبب استمرار قيود التصدير في الهند والزيادة المتوقعة للطلب خلال موسم المهرجانات، مما يحفز ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى.

تعد حبوب الأرز ضرورية بالنسبة للنظام الغذائي لمليارات الأشخاص، وسيؤدي ارتفاع الأسعار بشكل أكثر إلى زيادة العبء على ميزانيات الأسر. وارتفع سعر الأرز الأبيض التايلندي، وهو معيار آسيوي، بنسبة 5%، ليصل إلى أعلى مستوى جديد له في 15 عاماً في نهاية العام الماضي عند 659 دولاراً للطن.

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يقول بيتر كلوب، محلل أسواق السلع الأساسية في المجلس الدولي للحبوب (International Grains Council) في لندن:“نعلم أن أسواق الأرز ستظل شحيحة الإمدادات في المستقبل المنظور، نظراً لحظر التصدير الذي فرضته الهند بشكل رئيسي، كما أن فترة الأعياد المقبلة في أبريل، والفترة السابقة للعيد، تشهد عادةً طلباً جيداً من الأسواق التي تضم عدداً كبيراً من السكان المسلمين في آسيا وأفريقيا”.

من المتوقع أن تواصل الهند، أكبر مُصدر للأرز، فرض قيودها على التصدير على الأقل حتى الانتخابات العامة في أبريل أو مايو، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للسيطرة على الأسعار المحلية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. كما أدى ظهور ظاهرة“إل نينيو” وتأثيرها المحتمل على المناطق الزراعية الرئيسية إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات.

تأمين إمدادات الأرز في آسيا وأفريقيا

سارعت الدول في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا لتأمين الإمدادات منذ فرض الهند قيودها في يوليو. وارتفعت أسعار الأرز في الفلبين، فيما طلبت إندونيسيا من جيشها مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج. وتعد الدولة مستورداً رئيسياً للأرز وتستعد لإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل.

مع ذلك، لن تعود الأسعار على الأرجح إلى الرقم القياسي الذي سجلته خلال 2008 والذي تجاوز 1000 دولار للطن، وتزامن مع حظر التصدير الشامل. يمكن أن يبدأ المزارعون بمنطقة دلتا ميكونغ في فيتنام في حصاد محصولهم الجديد هذا الشهر، مما يخفف بعض المخاوف بشأن الإمدادات. وعادةً ما ينتج موسم الحصاد الشتوي والربيعي أكبر محصول في البلاد.

يتوقع اتحاد مصدري الأرز التايلندي، الذي يحدد أسعار الأرز الأبيض التايلندي ذا نسبة كسر 5%، أيضاً انخفاض صادرات البلاد هذا العام مع تراجع الطلب، خاصة من إندونيسيا بعد انتخاباتها. وتعد تايلندا ثاني أكبر مُصدر للحبوب في العالم، بينما تحتل فيتنام المرتبة الثالثة.





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