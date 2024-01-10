مبيعات تويوتا اليابانية تحافظ على صدارتها العالمية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتنمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين

تتوقع صحيفة“جيجي برس” اليابانية حفاظ“تويوتا موتورز” على المركز الأول عالمياً من حيث مبيعات السيارات للعام الرابع على التوالي في 2023.

وأوضحت“جيجي برس” في تقرير نُشر أمس، أن مبيعات“تويوتا” على مستوى العالم تجاوزت 10.22 مليون سيارة خلال الأحد عشر شهراً الأولى فقط من عام 2023.

ويقارن ذلك مع إعلان مجموعة“فولكس فاجن” الألمانية الثلاثاء، زيادة مبيعاتها العالمية بنسبة 12% إلى 9.24 مليون سيارة في 2023 على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن مبيعات“تويوتا” وحدها باستثناء علامتي“دايهاتسو” و”هينو موتورز”؛ سوف تتجاوز مبيعات“فولكس فاجن” في 2023، وأن الشركة اليابانية حافظت على هذا الزخم خلال العام الماضي بفضل مبيعاتها القوية في أمريكا الشمالية، وتحسن إمداداتها من أشباه الموصلات.





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