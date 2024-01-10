مبيعات تويوتا اليابانية تحافظ على صدارتها العالمية في 2023

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تتوقع صحيفة“جيجي برس” اليابانية حفاظ“تويوتا موتورز” على المركز الأول عالمياً من حيث مبيعات السيارات للعام الرابع على التوالي في 2023.
وأوضحت“جيجي برس” في تقرير نُشر أمس، أن مبيعات“تويوتا” على مستوى العالم تجاوزت 10.22 مليون سيارة خلال الأحد عشر شهراً الأولى فقط من عام 2023.
ويقارن ذلك مع إعلان مجموعة“فولكس فاجن” الألمانية الثلاثاء، زيادة مبيعاتها العالمية بنسبة 12% إلى 9.24 مليون سيارة في 2023 على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن مبيعات“تويوتا” وحدها باستثناء علامتي“دايهاتسو” و”هينو موتورز”؛ سوف تتجاوز مبيعات“فولكس فاجن” في 2023، وأن الشركة اليابانية حافظت على هذا الزخم خلال العام الماضي بفضل مبيعاتها القوية في أمريكا الشمالية، وتحسن إمداداتها من أشباه الموصلات.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703495
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