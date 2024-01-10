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الذهب أم البورصة.. أيهما الأفضل للاستثمار في 2024؟

1/10/2024 4:26:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “البورصة” تنشر خطة الحكومة المصرية لتوفير الدولار وجذب الاستثمارات لأول مرة.. رئيس البورصة يكشف عدد المتعاملين بالسوق لـ”عين على البورصة” ماذا ينتظر البورصة المصرية في 2024؟

فى ظل ارتفاع أسعار الذهب، وتحقيق البورصة أرباحا كبيرة، يجيب أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، عن السؤال الأكثر تداولا، هل ما زالت الأسهم بديلا جيدا لحفظ قيمة العملة، أم الذهب؟.

المصدر: Alborsanews

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