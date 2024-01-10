الذهب أم البورصة.. أيهما الأفضل للاستثمار في 2024؟

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فى ظل ارتفاع أسعار الذهب، وتحقيق البورصة أرباحا كبيرة، يجيب أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، عن السؤال الأكثر تداولا، هل ما زالت الأسهم بديلا جيدا لحفظ قيمة العملة، أم الذهب؟.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN10012024000202011048ID1107703494
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