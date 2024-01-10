الإنتاج الصناعي السعودي يواصل انكماشه للشهر السابع على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل الإنتاج الصناعي السعودي انكماشه للشهر السابع على التوالي متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعات التحويلية.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انكمش بمعدل 11.2% على أساس سنوي في نوفمبر المنصرم.
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وتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السابع على التوالي منكمشاً على أساس سنوي بنسبة 15.8% % في نوفمبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي تراجع معه إنتاجها اليومي بمئة ألف برميل يومياً إلى 8.8 مليون برميل يومياً خلال الشهر. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.
أنشطة الصناعات التحويلية التي تعد ثاني أكبر الأنشطة الصناعية وتمثل قرابة خُمس الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، انكمشت بنسبة 3.3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، ما يعد أول تراجع لها منذ شهر يوليو 2021.
وعلى النقيض سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ارتفاعاً بنسبة 38.6% على أساس سنوي خلال الشهر.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703493
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