الإنتاج الصناعي السعودي يواصل انكماشه للشهر السابع على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) واصل الإنتاج الصناعي السعودي انكماشه للشهر السابع على التوالي متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعات التحويلية.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انكمش بمعدل 11.2% على أساس سنوي في نوفمبر المنصرم.

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وتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السابع على التوالي منكمشاً على أساس سنوي بنسبة 15.8% % في نوفمبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي تراجع معه إنتاجها اليومي بمئة ألف برميل يومياً إلى 8.8 مليون برميل يومياً خلال الشهر. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.

أنشطة الصناعات التحويلية التي تعد ثاني أكبر الأنشطة الصناعية وتمثل قرابة خُمس الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، انكمشت بنسبة 3.3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، ما يعد أول تراجع لها منذ شهر يوليو 2021.

وعلى النقيض سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ارتفاعاً بنسبة 38.6% على أساس سنوي خلال الشهر.





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