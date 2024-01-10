شي جين بينغ: مستقبل العالم بحاجة إلى استقرار العلاقات الصينية الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الصيني“شي جين بينغ” في رد على رسالة من مواطنة أمريكية التقاها قبل نحو أربعة عقود، إن مستقبل العالم يتطلب استقرار العلاقات الصينية الأمريكية.
وذكر الرئيس“شي” في رسالته إلى“سارة لاند” من ولاية أيوا الأمريكية، أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر الدول النامية والمتقدمة على مستوى العالم، وأن مستقبل ومصير كوكب الأرض يتطلبان استقرار وتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.
موضوعات متعلقة
نمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين
وعانت العلاقات بين واشنطن وبكين من التدهور خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعدما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في منشور عبر منصة“إكس” –“تويتر” سابقاً – في أوائل عام 2020، أن فيروس كورونا ربما خرج من الولايات المتحدة، ووصل إلى ووهان خلال دورة الألعاب العسكرية العالمية التي أقيمت هناك.
ويعكس هذا المنشور الشكوك المتبادلة بين البلدين وتدهور تصوراتهما عن بعضهما البعض. وطالب الرئيس الصيني“سارة لاند” وأصدقائه القدامى في ولاية أيوا في رسالة سابقة عام 2022؛ بمواصلة“زرع بذور الصداقة” وتقديم مساهمات جديدة لتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.