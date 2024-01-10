شي جين بينغ: مستقبل العالم بحاجة إلى استقرار العلاقات الصينية الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الصيني“شي جين بينغ” في رد على رسالة من مواطنة أمريكية التقاها قبل نحو أربعة عقود، إن مستقبل العالم يتطلب استقرار العلاقات الصينية الأمريكية.

وذكر الرئيس“شي” في رسالته إلى“سارة لاند” من ولاية أيوا الأمريكية، أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر الدول النامية والمتقدمة على مستوى العالم، وأن مستقبل ومصير كوكب الأرض يتطلبان استقرار وتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.

موضوعاتنمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين

وعانت العلاقات بين واشنطن وبكين من التدهور خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعدما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في منشور عبر منصة“إكس” –“تويتر” سابقاً – في أوائل عام 2020، أن فيروس كورونا ربما خرج من الولايات المتحدة، ووصل إلى ووهان خلال دورة الألعاب العسكرية العالمية التي أقيمت هناك.

ويعكس هذا المنشور الشكوك المتبادلة بين البلدين وتدهور تصوراتهما عن بعضهما البعض. وطالب الرئيس الصيني“سارة لاند” وأصدقائه القدامى في ولاية أيوا في رسالة سابقة عام 2022؛ بمواصلة“زرع بذور الصداقة” وتقديم مساهمات جديدة لتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.





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