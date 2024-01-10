القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل القطاع الخاص غير النفطي في دبي أفضل أداء له منذ أغسطس 2022 خلال ديسمبر الماضي، بفضل تحسن المبيعات والنشاط وزيادة الإقبال على الطلبات الجديدة.
أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي، الصادر عن مجموعة“إس آند بي غلوبال” (S&P Global)، أن شركات الإمارة تمكنت من تقديم تخفيضات أكبر على أسعارها بفضل تخفيف الضغوط على التكاليف. وارتفع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019 تقريباً.
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في الوقت نفسه، ساهمت زيادة الطلب في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها على مدى 12 شهراً مقبلة، كما تسارع معدل التوظيف.
ارتفع المؤشر الرئيسي من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، وهي قراءة أعلى كثيراً من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703491
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