القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل القطاع الخاص غير النفطي في دبي أفضل أداء له منذ أغسطس 2022 خلال ديسمبر الماضي، بفضل تحسن المبيعات والنشاط وزيادة الإقبال على الطلبات الجديدة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي، الصادر عن مجموعة“إس آند بي غلوبال” (S&P Global)، أن شركات الإمارة تمكنت من تقديم تخفيضات أكبر على أسعارها بفضل تخفيف الضغوط على التكاليف. وارتفع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019 تقريباً.

موضوعاتنمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين

في الوقت نفسه، ساهمت زيادة الطلب في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها على مدى 12 شهراً مقبلة، كما تسارع معدل التوظيف.

ارتفع المؤشر الرئيسي من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، وهي قراءة أعلى كثيراً من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.





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