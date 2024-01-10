انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
نمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة
تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاض معنويات المستثمرين إثر آفاق السياسة النقدية على مستوى العالم، وفي ظل ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم غد.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.21% إلى 476 نقطة.
وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.27% إلى 7662 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 16701 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7422 نقطة.
وقال“ماريو سينتينو” عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في لقاء صحفي مساء أمس، إن المصرف سوف يخفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر عما توقع الأخير سابقاً، وإنه لا يجب عليه الانتظار حتى مايو المقبل لاتخاذ هذا القرار مع عدم وجود دلائل على حدوث مزيد من الضغوط التضخمية.
ومن جانبه، قال“فرانسوا فاليروي ديجالو” محافظ البنك المركزي الفرنسي في خطاب العام الجديد للأسواق المالية، إن المركزي الأوروبي سوف يخفض الفائدة هذا العام بمجرد ظهور مؤشرات على استقرار آفاق التضخم، وإنه يتجه إلى المستوى المستهدف عند 2%، لكنه رفض تقديم إطار زمني لتوقعاته.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.