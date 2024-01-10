انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتنمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة

تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاض معنويات المستثمرين إثر آفاق السياسة النقدية على مستوى العالم، وفي ظل ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم غد.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.21% إلى 476 نقطة.

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.27% إلى 7662 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 16701 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7422 نقطة.

وقال“ماريو سينتينو” عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في لقاء صحفي مساء أمس، إن المصرف سوف يخفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر عما توقع الأخير سابقاً، وإنه لا يجب عليه الانتظار حتى مايو المقبل لاتخاذ هذا القرار مع عدم وجود دلائل على حدوث مزيد من الضغوط التضخمية.

ومن جانبه، قال“فرانسوا فاليروي ديجالو” محافظ البنك المركزي الفرنسي في خطاب العام الجديد للأسواق المالية، إن المركزي الأوروبي سوف يخفض الفائدة هذا العام بمجرد ظهور مؤشرات على استقرار آفاق التضخم، وإنه يتجه إلى المستوى المستهدف عند 2%، لكنه رفض تقديم إطار زمني لتوقعاته.

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