رئيس الوزراء يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول

MENAFN - Al-Borsa News) وجه الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ببدء إجراءات تنفيذ مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المحور المروري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وكل من الدكتور شادي الزيني، والدكتور حاتم دياب، ممثلين عن المكتب الاستشاري المختص.

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وقال محافظ الجيزة، إن هناك 11 محوراً مروريا جديداً تم ويجري تنفيذها حالياً بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من حالات الاختناق التي كانت من الممكن أن تحدث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في هذه المحاور.

ولفت إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، وكذا أعمال تنسيق للموقع، موضحا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ونوه بما يتم تنفيذه من أعمال في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أنها تتم على قدم وساق، وتتم المتابعة الدورية لهذه الأعمال، وبالفعل بدأت أعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة المواجهة للمتحف.

واستعرض راشد، ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطرق خلال الفترة من سبتمبر 2018، حتى ديسمبر 2023، موضحاً أن هذه الفترة شهدت تنفيذ أعمال الرصف والتبليط لنحو 3500 شارع بطول نحو 806 كم بتكلفة إجمالية تخطت الـ 4.6 مليار جنيه، مشيرا إلى موقف إنشاء وتطوير الأسواق على مستوى المحافظة، والتي يصل عددها إلى 26 سوقا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 346 مليون جنيه، مستعرضاً كذلك عدد مواقف السرفيس المنفذة حديثاً والجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

من جانبه، استعرض ممثل المكتب الاستشاري الدكتور شادي الزيني، مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، موضحاً أن طول المحور يصل إلى نحو 2.25 كم بعرض 75م، يبدأ من ميدان سفنكس، ويتوسطه ميدان مصطفى محمود، وينتهى بشارع السودان، ويتميز بوجود العديد من الأنشطة الإدارية والتجارية والسياحية به، مضيفاً أن المحور يربط بين عدة محاور مهمة وهي: الطريق الدائري، وكورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وشارع السودان، وشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وأشار الزيني، إلى أن رؤية المشروع تتمثل في تصميم محور جامعة الدول العربية كمحور تجاري خدمي ترفيهي كجزء من منطقة الأعمال المركزية في مدينة الجيزة، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تستهدف تصميم عناصر تنسيق الموقع بصورة مميزة تعكس هوية المنطقة، وتشمل إضافة مناطق انتظار للسيارات تستوعب حجم الحركة العالي، وتصميم محطات للأتوبيسات على جانبي المحور لتسهيل حركة المترددين عليه، وكذا تطوير أرصفة المشاة، وتوفير مناطق عبور مشاة وساحات ومناطق جلوس، وتنفيذ زراعات بالأرصفة والجزيرة الوسطى بتشكيلات وعناصر مميزة، وإضافة مسارات دراجات على جانبي الطريق وتوفير مناطق انتظار خاصة بها، واستخدام شبكة ري حديثة من خلال التحكم عن بعد، بالإضافة إلى عناصر الإنارة المُوفرة للطاقة.

وعرض الزيني التصميمات المقترحة لمشروع تطوير الهوية البصرية لمحور جامعة الدول العربية؛ مشيراً إلى أن مقترح التطوير يعتمد على تعظيم الاستفادة من الأرصفة الجانبية واستغلال أكبر مساحة ممكنة كأرصفة مشاة ومناطق انتظار سيارات على جانبي الطريق، مضيفا أن المشروع يشتمل أيضًا على تطوير واجهات ومداخل المباني، وكذا أعمال تنسيق الموقع بما في ذلك من تصميم الزراعات وتصميم الأرضيات وأعمال الإنارة وتصميم شبكة ري حديثة.