صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، في ظل استقرار الدولار مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم غد.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.35% إلى 2040.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 2032.84 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.60% إلى 23.23 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري 0.14% إلى 933.58 دولار للأوقية.
وقال“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه سي إم تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن استقرار مؤشر الدولار وعوائد الديون الأمريكية على العكس من ارتفاعها في نهاية العام الماضي؛ يساهم في كبح أسعار الذهب.
ويتوقع المحللون ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس سنوي، على أن تتسارع وتيرته السنوية إلى 3.2% من 3.1% في قراءة نوفمبر.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 102.5 نقطة.
المصدر:
MENAFN10012024000202011048ID1107703488
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