Thursday, 11 January 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

1/10/2024 4:26:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، في ظل استقرار الدولار مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم غد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.35% إلى 2040.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعات متعلقة نمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 2032.84 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.60% إلى 23.23 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري 0.14% إلى 933.58 دولار للأوقية.

وقال“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه سي إم تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن استقرار مؤشر الدولار وعوائد الديون الأمريكية على العكس من ارتفاعها في نهاية العام الماضي؛ يساهم في كبح أسعار الذهب.

ويتوقع المحللون ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس سنوي، على أن تتسارع وتيرته السنوية إلى 3.2% من 3.1% في قراءة نوفمبر.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 102.5 نقطة.


المصدر:

MENAFN10012024000202011048ID1107703488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث