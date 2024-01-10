صعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، في ظل استقرار الدولار مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم غد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.35% إلى 2040.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتنمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 2032.84 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.60% إلى 23.23 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري 0.14% إلى 933.58 دولار للأوقية.

وقال“تيم ووترر” كبير محللي الأسواق لدى“كيه سي إم تريد” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن استقرار مؤشر الدولار وعوائد الديون الأمريكية على العكس من ارتفاعها في نهاية العام الماضي؛ يساهم في كبح أسعار الذهب.

ويتوقع المحللون ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس سنوي، على أن تتسارع وتيرته السنوية إلى 3.2% من 3.1% في قراءة نوفمبر.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 102.5 نقطة.





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