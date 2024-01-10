البورصة ترتفع 0.28% بتداولات 267.2 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 6.9 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 25662 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5844 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 8365 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.40% ليصل لمستوى 31150 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 267.2 مليون جنيه، من خلال تداول 57.7 مليون سهم، بتنفيذ 10.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 61 سهمًا، وتراجع 8 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 103 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.78 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.3 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 6.9 مليون جنيه على التوالى.
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