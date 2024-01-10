البورصة ترتفع 0.28% بتداولات 267.2 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 6.9 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 25662 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5844 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 8365 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.40% ليصل لمستوى 31150 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 267.2 مليون جنيه، من خلال تداول 57.7 مليون سهم، بتنفيذ 10.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 61 سهمًا، وتراجع 8 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 103 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.78 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.3 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 6.9 مليون جنيه على التوالى.