نمو مبيعات الرقائق العالمية يؤشر إلى تحسن الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات الرقائق العالمية لأول مرة منذ أكثر من عام في أحدث مؤشر على بدء انتعاش الطلب بفضل التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي.

بلغت إيرادات أشباه الموصلات حول العالم 48 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة قدرها 5.3% عن العام السابق، وفقاً لرابطة صناعة أشباه الموصلات، ومقرها واشنطن. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.9% عن الشهر السابق، وهي زيادة أكثر اعتدالاً مقارنة بأكتوبر.

موضوعاتصعود أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع انخفاض معنويات المستثمرين القطاع الخاص غير النفطي ينتعش في دبي بفضل الطلبات الجديدة

تعد أشباه الموصلات مكونات رئيسية في عالم يعتمد بشكل متزايد على المنتجات والخدمات الرقمية. وواجهت الصناعة صعوبات العام الماضي بسبب تراجع الطلب على أسواق رئيسية مثل الهواتف الذكية، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على النمو الاقتصادي والتجارة.

سجلت شركة“سامسونغ إلكترونيكس”، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، هذا الأسبوع انخفاضاً في أرباحها التشغيلية للربع السادس على التوالي، بينما تراجعت الإيرادات. وبالرغم من أن الذاكرة تشكل مجرد قطاع واحد من سوق الرقائق العالمية، إلا أنها تشير إلى أن عودة النمو من المرجح أن تكون متفاوتة بين الشركات المصنعة.

صدارة صينية لمشتريات الرقائق

قادت الصين الارتفاع في مبيعات الرقائق العالمية خلال نوفمبر، حيث رفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم مشترياته من الرقائق بنسبة 7.6% عن العام السابق. كما زادت مبيعات الرقائق إلى الأمريكتين بنسبة 3.5%، وارتفعت مبيعاتها إلى أوروبا بنسبة 5.6%. فيما انخفضت المبيعات إلى اليابان بنسبة 2.8%، وفقاً للبيان.

تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات إنها تمثل 99% من صناعة الرقائق الأميركية من حيث الإيرادات، وما يقرب من ثلثي شركات الرقائق غير الأميركية. وعادةً ما تُجمع بيانات المبيعات التي تصدرها الرابطة من خلال إحصاءات التجارة العالمية لأشباه الموصلات.





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