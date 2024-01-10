وزير الإسكان يُتابع تنفيذ مشروعات المرافق في القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكد الجزار، أنه تم وجار تنفيذ عدة مشروعات تتمثل في شبكات مياه، وشبكات صرف صحى، وشبكات رى ومحطات، وروافع بـ0 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لخدمة المدينة.
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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المشروعات شملت 47 مشروعاً منتهياً، تضم 6 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2023.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 مشروع مرافق منها الخطوط الرئيسية بالمدينة.
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