وزير الإسكان يُتابع تنفيذ مشروعات المرافق في القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد الجزار، أنه تم وجار تنفيذ عدة مشروعات تتمثل في شبكات مياه، وشبكات صرف صحى، وشبكات رى ومحطات، وروافع بـ0 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لخدمة المدينة.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المشروعات شملت 47 مشروعاً منتهياً، تضم 6 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2023.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 مشروع مرافق منها الخطوط الرئيسية بالمدينة.