الاحتلال يفتش منازل ومنشأة لغسيل المركبات في بيت أمر شمال الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية اليوم الأربعاء، أحياء الطربيقة، وعرق اللتون وصافا، وأجرت عمليات تفتيش في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض“للوكالة الرسمية” ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبث بمحتوياتها تعود ملكيتها لعائلات الصليبي، وعوض، وابو ماريا، وغيرها.



كما داهمت قوات الاحتلال مغسلة مركبات في الطربيقة، تعود للمواطن بلال رامي حربي ابو عياش، وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وأضاف مراسل الوكالة الرسمية، ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واستولت على عدد من المركبات في منطقة واد السمان، وخلة الدار، ونصبت حواجز عسكرية واعاقت حركة المواطنين.