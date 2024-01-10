وزيرة الصحة تدين اعتداء الاحتلال على عيادة الرشايدة قضاء بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN/ أدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على عيادة الرشايدة قضاء بيت لحم.
ووجهت وزيرة الصحة رسائل لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر حول الاعتداء الهمجي الذي طال مرافق العيادة، وضرورة التدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية، تطبيقاً للأنظمة والقوانين الدولية.
وتابعت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال كسر أبواب العيادة وأثاث العيادة وسجلات المرضى والأدوية.
وأوضحت أن العيادة تخدم أكثر من 3 آلاف نسمة، وتضم الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب العام والنسائية والأمومة والطفولة والصيدلية والمختبر، وهي تخدم المناطق النائية والمعزولة بجدار الفصل العنصري.
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