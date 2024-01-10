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وزيرة الصحة تدين اعتداء الاحتلال على عيادة الرشايدة قضاء بيت لحم

1/10/2024 4:23:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN/ أدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على عيادة الرشايدة قضاء بيت لحم.

ووجهت وزيرة الصحة رسائل لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر حول الاعتداء الهمجي الذي طال مرافق العيادة، وضرورة التدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية، تطبيقاً للأنظمة والقوانين الدولية.

وتابعت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال كسر أبواب العيادة وأثاث العيادة وسجلات المرضى والأدوية.

وأوضحت أن العيادة تخدم أكثر من 3 آلاف نسمة، وتضم الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب العام والنسائية والأمومة والطفولة والصيدلية والمختبر، وهي تخدم المناطق النائية والمعزولة بجدار الفصل العنصري.

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