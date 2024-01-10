المنظمات الاهلية تدعو الرئيس عباس لعدم استقبال بلينيكن ورفض المقترحات الاميركية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الرئيس محمود عباس الى عدم استقبال وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكين الذي من المقرر ان يصل اليوم الاربعاء لرام الله.



وتاتي جولته للمنطقة استمرارا لموقف الولايات المتحدة الهادف لتامين الدعم الاقليمي والدولي لمواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب ابادة شاملة للشهر الرابع على التوالي .

واكدت الشبكة في بيان لها، ان الولايات المتحدة تثبت في كل مرة ومن جديد ايضا انها شريك كامل للاحتلال في عدوانه وما صرح به بلينكين نفسه خلال اجتماعه امس مع "كابنيت" الاحتلال في تل ابيب بانه يرفض وقف الحرب على غزة، وحق اسرائيل في تحقيق اهداف الحرب هو دليل اخر على حقيقة المواقف الاميركية التي تكشف زيف الادعاءات بالحديث عن الوضع الانساني للسكان او غيرها من العبارات التي تحاول "تجميل" صورة هذا الموقف الاميركي المنحاز وغير الاخلاقي اضافة للفيتو الاميركي الداعم بالمطلق للاحتلال، وحشد التأييد الدولي للتغطية على جرائم الاحتلال، وارسال حاملات الطائرات، والبوارج الاميركية للبحر المتوسط، وتوفير الدعم بكل الامكانات المالية والعسكرية والسياسية .

وطالبت الشبكة القيادة الفلسطينية بالامتناع عن هذا اللقاء، واتخاذ موقف حاسم ازاء العلاقة مع الولايات المتحدة، ورفض مقترحاتها، وبدلا من ذلك ان تكون الاولوية للعمل على فتح حوار وطني داخلي شامل يفضي الى تحقيق الوحدة، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومواجهة التحديات الراهنة على قاعدة اعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني بكل ما تقتضيه مرحلة التحرر الوطني، وايصال رسالة للولايات المتحدة ان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقبل ثمن هذه التضحيات الجسيمة(ما يزيد عن 80 الف شهيد وجريح ونحو مليوني مشرد) باقل من الاستقلال والحرية، وتقرير المصير، ولن يقبل ان يكون اليوم التالي للحرب الا وفق ارادة الشعب الفلسطيني صاحب القرار الوحيد في شكل نظامه السياسي الذي يريد عبر انتخابات عامة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس ديمقراطية ووطنية بمشاركة الجميع

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