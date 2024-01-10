مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعضو بالمركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة هذا العام يعتمد على البيانات الفيدرالي يعتزم إنهاء برنامج التمويل المصرفي الطارئ بعد عام من إطلاقه البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 821.19 مليون درهم و508 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 968.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية – بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تلتها مبايعة بقيمة 41.88 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 40.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 77.12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 163.35 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 292.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 14.03 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 49.74 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 12.46 مليون درهم وثالثة في الصفوح الثانية بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 166.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.27 مليون درهم منها 10 رهونات لأراض بقيمة 12.12 مليون درهم و102 رهن لفلل وشقق بقيمة 168.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 19.92 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 69.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 22.92 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14.75 مليون درهم.