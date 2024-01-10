منظمتان سويسريتان تكافحان من أجل مقاضاة جرائم الحرب

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) ONG suizas que utilizan la jurisdicción universal para que se juzgue a criminales de guerraItaliano (it) La lotta per la giustizia universale parte da GinevraFrançais (fr) Les dessous de la justice universelle (الأصلي)English (en) The Swiss NGOs that use universal jurisdiction to bring war criminals to justice

تنشط المنظمتان غير الحكوميتين "سيفيتاس ماكسيما" و"تريال إنترناشيونال” منذ سنوات في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، ومن أجل تحقيق العدالة الدولية. تحدّثت سويس إنفو من جنيف إلى مديريْ المنظمتين حول التحدّيات والدوافع المرتبطة بعملهما. بورتريه.

مبنى عادي في وسط جنيف. لا توجد أي شارة أو شعار يوحيان بوجود "سيفيتاس ماكسيما"، المنظمة غير الحكومية الصغيرة، في الطابق الثاني. هنا، وبعيداً عن الأعين المتطفّلة، يقوم موظفو.ات الجمعية الخمسة عشر، بدعم ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهنا أيضًا يتمّ تنسيق جمع الأدلة، لمحاكمة المجرمين.ات في سويسرا، وأماكن أخرى.

آلان فيرنر مؤسّس المنظمة، ومديرها، وأبوها الروحي. وهو محامي سويسري، تلقّى تدريبه في جنيف ونيويورك، وقضى حياته المهنية في الخارج، في سياق العدالة الدولية. بدأت مسيرته من فريتاون، صلب المحكمة الخاصة بسيراليون، وشارك في محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. وتمّ تعيينه في وقت لاحق في كلّ من لاهاي وبنوم بنه من قِبل محكمة الخمير الحمر، التي تم إنشاؤها لمقاضاة قادة الإبادة الجماعية في كمبوديا. وشارك أخيرًا في محاكمة رئيس تشاد السابق حسين حبري في داكار.

محامي الحقوق المدنية آلان فيرنر، إلى اليسار، يتحدث مع السجين التشادي السابق سليمان غوينغوينغ بعد محاكمة الديكتاتور التشادي السابق هيسين هبري في داكار، السنغال، في 30 مايو 2016. 2016 The Associated Press. All Rights Reserved.

أول إدانة في سويسرا عام 2023

يمكن، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، محاكمة هذه الجرائم في أي مكان، بفضل الوجود الفعلي للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، بغض النظر عن المسافة الجغرافية والزمنية التي تفصل عن وقائع الجرائم. وجرت في سويسرا، في يونيو 2023، أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، للمواطن الليبيري أليو كوشيا، القائد السابق لميليشيا المتمردين، التابعة لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا (ULIMO) الذي كان يعيش في سويسرا. وأُدين بقتل وإعدام مدنيين خلال الصراع في ليبيريا، بين عامي 1993 و1995.

إنها محاكمة تاريخية بالنسبة لسويسرا، ولعبت فيها "سيفيتاس ماكسيما" دورا رياديا. ويقول المحامي من جنيف "اكتشفنا أن الرجل لجأ إلى مدينة لوزان، وقمنا بجمع شهادات الضحايا في ليبيريا، وأبلغنا عنه من خلال تقديم الأدلة، إلى مكتب المدعي العام الفدرالي".

ويبدو فيرنر مهتم بشكل خاص بما حدث في ليبيريا، حيث، لم يتم، لأسباب مختلفة، إنشاء أي محكمة دولية على الإطلاق. ويأملهذا الأخير أن يكون للإدانة في سويسرا، بالإضافة إلى كونها مهمة جدًا بالنسبة للضحايا، تأثير أيضًا على المجتمع الليبيري: "ترتكب جرائم في ليبيريا، ولا توجد عدالة لمحاكمتها. ونحن نضمن إمكانية قدوم الضحايا، والإدلاء بشهاداتهم في أوروبا، ونمكّن المجتمع المدني في ليبيريا، إذا رغب في ذلك، من استخدام الأحكام القضائية الصادرة هنا، من أجل تحقيق العدالة في بلاده".

وفي جنيف، تسعى منظمة غير حكومية أخرى هي " تريال إنترناشيونال" (TRIAL International) إلى تحقيق نفس الهدف. وتمامًا مثل“سيفيتاس ماكسيما" (Civitas Maxima) ، تستخدم منظمة " تريال إنترناشيونال"، سلاح القانون، والولاية القضائية العالمية، لملاحقة الجلادين الذين يعيشون، أو يمرون عبر سويسرا، أو دول أخرى. وقد تأسست المنظمة غير الحكومية في عام 2002، بعد اعتقال الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه في لندن.

ويشرح مديرها فيليب غرانت ذلك قائلا" قررت بمجرد حصولي على شهادة المحاماة، إنشاء منظمة، مع فكرة تكرار سابقة بينوشيه في سويسرا، أي محاولة ملاحقة أسوأ المجرمين في العالم، باستخدام القانون". وتبلور أيضا خلال هذه الفترة، مفهوم العدالة الدولية.

أمضت المنظمتان غير الحكوميتين سنوات في تحليل الشهادات التي تم جمعها، بمساعدة الشركاء على عين المكان. ويتذكر فيليب غرانت أنه في البداية لم يكن من السهل إيصال الرسالة إلى المدعين العامين السويسريين، بأنه يمكن ملاحقة بعض الجرائم، قضائيا على المستوى الوطني، ويقول "لم يكن الإطار القانوني مثاليا، ولم تكن السلطات السويسرية المعنية بالملاحقة الجنائية، على دراية بالصكوك الجديدة للقانون الدولي، ومبدأ الولاية القضائية العالمية".

العمل الميداني والتمويل

تغطي المنظمتان غير الحكوميتين الصراعات في جميع أنحاء العالم. وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو البوسنة، بالنسبة " لتريال إنترناشيونال". ويقول فيليب غرانت "هذا هو المكان الذي توجد فيه الغالبية العظمى من بضع مئات من الأشخاص الذين كان بالإمكان إدانتهم بفضل عملنا". لكن سويسرا تظل أيضًا واحدة من مجالات عمل الجمعية: كما يوضح المدير "هناك الكثير من سياحة الأعمال، والسياحة الفاخرة، والسياحة الصحية في الكنفدرالية، مما يعني أن هناك الكثير من الأشخاص "المثيرين للاهتمام" الذين يمرون عبرها".

وتقوم " تريال إنترناشيونال"، بفضل أبحاثها واتصالاتها مع جمعيات في بلدان أخرى، بإعداد الشكاوى الجنائية. وقد أطلقت الجمعية العديد من التحقيقات الجارية في سويسرا: كتلك التي هي ضد رفعت الأسد، النائب السابق للرئيس السوري، وضد الجنرال الجزائري السابق خالد نزار* وضد وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو (تتم محاكمته الآن في الجنائية الفدرالية ببيلنزونا (TPF)، جنوب سويسرا. وعبّر فيليب غرانت عن سروره قائلا: "بالطبع، أنا راض عن قدرتنا على المضي قدماً إلى غاية بلوغ مرحلة المحاكمتين، لكن يجب علينا مع ذلك، الإشارة إلى الوقت المفرط الذي استغرقه الوصول إلى هذه المرحلة".

يركز عمل منظمة "سيفيتاس ماكسيما" في المقام الأول على ليبيريا، التي لديها أو كان لديها ملفات عن الحرب الأهلية التي عصفت بذلك البلد، في فرنسا، وبلجيكا، وفنلندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. وتتعلق الحالات الأخرى التي عرضتها المنظمة غير الحكومية بكوت ديفوار، ولا سيما ضحايا العنف بعد انتخابات عام 2011، والألماس المخضّب بالدماء في سيراليون.

كما أنشأت "سيفيتاس ماكسيما "أيضًا هيكلًا داخليًا لتدريب المنظمات الأخرى على أساليب تحقيقاتها المبتكرة. وأدى ذلك على وجه الخصوص إلى التعاون مع المنظمة الأوكرانية " تروث هوندز" (Truth Hounds)، مما أدى إلى التحقيق في سويسرا، في "الكمين" الذي كان المصوّر الصحفي، غيوم بريكيت، ضحية له في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتبلغ ميزانية المنظمة غير الحكومية اليوم، حوالي مليوني فرنك، بتمويل من الأفراد، وخاصة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية. ويرفض آلان فيرنر، الأموال من الجهات الحكومية قائلا "المسألة فلسفية، فالدولة تمثل مشكلة عندما يتعلق الأمر بارتكاب جرائم حرب: ففي كثير من الأحيان يتم ارتكاب هذه الجرائم باسمها ـ أو باسم أولئك الذين يقاتلونها. ويوضح المحامي:“نريد أن نكون سلطة مضادة، تقف إلى جانب الضحايا”.

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ولا ترفض "تريال إنترناشيونال" المال العام. لكن هذا لا يمنع فيليب غرانت من إلقاء نظرة ناقدة على ما حدث على مدى السنوات العشرين الماضية في سويسرا: "لقد مرت عشرون عاما من دون أي إنجاز يُذكر، ومن المؤكد أن سويسرا لم تتألق بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى في هذا الصدد. ويمكن القول إنه تحت قيادة المدعي العام السابق مايكل لاوبر، لم تكن مكافحة الجرائم الدولية، بالتأكيد تشكل أولوية".

الملاحقات القضائية ... وإحراز تقدم

يسير آلان فيرنر في ركب، أكبر المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بينهم: فريتز باور، المدعي العام الألماني الذي بادر إلى اعتقال المجرم النازي أدولف أيخمان، وخوان غارسيس، المحامي الإسباني الذي عمل لسنوات، من أجل تقديم الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه إلى العدالة، وريد برودي، أستاذه في جامعة كولومبيا، وهو محامٍ أمريكي، يلقب بـ "صياد الديكتاتوريين"، الذي ندين له، على سبيل المثال، بمحاكمة حسين حبري.

كان اعتقال أوغوستو بينوشيه في لندن عام 1998 لحظة فارقة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية. Pa Images / Alamy Stock Photo

ويستمر اليوم، عمل منظمة "سيفيتاس ماكسيما" سيرا على نهجهم. ليس بدون صعوبات: "إن الزوجة السابقة لتشارلز تايلور، التي سُجنت في بريطانيا العظمى، بناء على دعوى رفعناها ضدها، ثم أطلق سراحها، من دون الحكم عليها على أساس موضوع القضية، تطالبنا اليوم بتعويضات وفوائد، تبلغ عدة ملايين من الدولارات، وتعتبرنا مسؤولين عن سجنها. ويهدف هذا النوع من الملاحقات القضائية إلى منعنا من العمل".

وتتعرض "تريال إنترناشيونال" أيضًا للملاحقات القضائية. حيث رفعت شركة نفط مقرها تسوغ، دعوى قضائية ضدّها، للحصول على تعويض قدره 1.8 مليون فرنك سويسري بعد أن ورد ذكرها في تقرير عن تهريب النفط الليبي المتنازع عليه. وفي هذا السياق بالتحديد، فتح مكتب المدعي العام الفدرالي، تحقيقا جنائيا ضد مجهولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

ويرى مدير المنظمة غير الحكومية، بأنه كان للبعدين السياسي والدبلوماسي، لبعض القضايا تأثير بالتأكيد، "حتى لو لم يكن لدي دليل دامغ على ذلك". ولآلان فيرنر رأي مماثل حيث يقول“بالنظر إلى الفظائع التي تحدث في العالم، يجب أن يكون هناك المزيد من المحاكمات من هذا النوع. لكن الأمور تتحرك ببطء شديد، في الوقت الحالي)).

وبعد فترة طويلة من الجمود، يقر فيليب غرانت بأن الوضع يبدو أنه يتحسن في سويسرا، مع تعيين المدعي العام ستيفان بلاتلر، رئيسا لمكتب المدعي العام الفدرالي (MPC): "كان عام 2023 عامًا حاسمًا، مع إدانة أليو كوسياه، والانتهاء من التحقيقات المهمة". ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في عام 2024. وقد بدأت محاكمة وزير الداخلية الغامبي السابق، عثمان سونكو، أمام المحكمة الجنائية الفدرالية ببلينزونا، في 8 يناير الجاري. والرجل متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكانت شكوى تقدمت بها " تريال إنترناشيونال"، السبب في إطلاق التحقيق في هذه القضية.

محاكمة مسؤول غامبي سابق في سويسرا

يتهم مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سانكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كان عثمان سونكو في يوم من الأيام مقربًا من الزعيم يحيى جامع، الذي حكم غامبيا بقبضة من حديد من 1994 حتى الإطاحة به في 2017. وعمل سونكو في البداية ضابطًا عسكريًا في جهاز السلطة في غامبيا، ثم رئيسًا للشرطة ووزير الداخلية من 2006 إلى 2016.

وبحسب لائحة الاتهام ، يُزعم أن سونكو اعتقل المعارضين وعذبهم، بل وقتل البعض منهم بشكل غير قانوني من أجل ترهيب المعارضة ومنع محاولات الانقلاب.

رغم أن القضية في الواقع لا علاقة لها بسويسرا، ومع ذلك لايزال بإمكان سويسرا محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وفقا لمبدأ العدالة الدولية، شريطة أن يكون مرتكبها/ مرتكبتها موجودة على التراب السويسري، ولا يمكن تسليمه.ا لبلده الأصلي لمحاكمته. وفي هذه الحالة، لم تقدم غامبيا طلب تسليم، وسُمح لسويسرا بإرسال محققين إلى غامبيا لجمع الأدلة على الفور. ولا يوجد شيء يعيق هذه العملية.

تكمن أهمية هذه المحاكمة وفقًا لفوني رامبولامانانا من منظمة "تريال أنترناشيونال"، في دلالتها التاريخية. ولم يسبق من قبل أن حوكم مثل هذا المسؤول الحكومي الكبير في أوروبا على أساس مبدأ العدالة الدولية. كما أنه مهم للغاية لشعب غامبيا، الذي عاش في ظل ديكتاتورية يحيى جامع لأكثر من 20 عامًا: نأمل أن تسلط العملية الضوء على قمع النظام والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت على مدى هذه العقود.

المصدر: الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانية ( SRF)

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* توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار يوم الجمعة 5 يناير الجاري عن عمر ناهز 86 عاما، وكان من المنتظر محاكمته في سويسرا خلال عام 2024.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: مصطفى قنفودي

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