58 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 58 فلسطينيا وسقط عشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوبي قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء ، بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.



واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

