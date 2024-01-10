شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: أكثر من 10 آلاف حالة خطرة بمستشفيات غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى ويهدد المتواجدين داخل المستشفى .



وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الاحتلال مستمر باستهداف المستشفيات النازحين واعتقال المصابين والكوادر الطبية، مؤكداً أن 90% من سكان غزة نازحون .



ونوه أن المستشفيات تعتبر الآن ملجأ ومأوى الفلسطينيين أثناء الحرب ومكان يتواجد فيه 60 ألف جريح ومنها أكثر من 10 آلاف حالة خطرة .



وبشأن الأطفال أكد أن عدد كبير من الأطفال فقدوا كامل عائلتهم ويعانون من إصابات بليغة، مضيفا أن عمليات البتر تجري في القطاع كل 10 دقائق.



وقال "ثلاجات الموتى لا تكفي للشهداء بقطاع غزة وجثامين الأطفال والنساء متواجدة بالساحات"، مشيراً أن 70% من الشهداء من الأطفال والنساء.



ولفت أن 60 ألف وحدة سكنية بنسبة 70% تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي و200 موقع تاريخي بالإضافة إلى تدمير مقومات البنية التحتية في القطاع .