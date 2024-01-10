شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: أكثر من 10 آلاف حالة خطرة بمستشفيات غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى ويهدد المتواجدين داخل المستشفى .
وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الاحتلال مستمر باستهداف المستشفيات النازحين واعتقال المصابين والكوادر الطبية، مؤكداً أن 90% من سكان غزة نازحون .
ونوه أن المستشفيات تعتبر الآن ملجأ ومأوى الفلسطينيين أثناء الحرب ومكان يتواجد فيه 60 ألف جريح ومنها أكثر من 10 آلاف حالة خطرة .
وبشأن الأطفال أكد أن عدد كبير من الأطفال فقدوا كامل عائلتهم ويعانون من إصابات بليغة، مضيفا أن عمليات البتر تجري في القطاع كل 10 دقائق.
وقال "ثلاجات الموتى لا تكفي للشهداء بقطاع غزة وجثامين الأطفال والنساء متواجدة بالساحات"، مشيراً أن 70% من الشهداء من الأطفال والنساء.
ولفت أن 60 ألف وحدة سكنية بنسبة 70% تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي و200 موقع تاريخي بالإضافة إلى تدمير مقومات البنية التحتية في القطاع .
MENAFN10012024000208011052ID1107703235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.