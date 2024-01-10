التعليم العالي: خاطبنا أمناء الجامعات بشأن أعداد الطلبة الذي سيتم قبولهم بالتخصصات المتاحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن الوزارة تسلمت من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي البرامج الذي سيتم فتحها في الفصل الدراسي الثاني والإعداد الذي سيتم قبولها.



وأضاف الخطيب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الوزارة خاطبت أمناء الجامعات بشأن تزويدها أعداد الطلبة الذي سيتم قبولهم في التخصصات المتاحة للفصل الدراسي الثاني .



وقال إنه سيتم إعلان البرامج التي ستكون مطروحة للقبول وأعداد الطلبة التي سيتم قبولها في مرحلة البكالوريوس وشهادة الدبلوم المتوسطة بالجامعات خلال ثلاثة أسابيع كحد اقصى.



وأوضح أن قرار توحيد دوام الجامعات الرسمية والخاصة تم إقراره ليتيح الفرصة لطلبة التكميلي التسجيل للفصل الدراسي الثاني القادم .



علماً أن دوام الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 يكون يوم الأحد الموافق 18-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 25-2-2024.



أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 25-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 3-3-2024.