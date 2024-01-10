بوتين يحقق إحدى أمنياته اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى عاصمة دائرة تشوكوتكا الفدرالية في الشرق الأقصى الروسي، في أول زيارة له لهذه المنطقة المتجمدة شمالي البلاد.



ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.

وكان الرئيس الروسي قد أبدى رغبته عام 2017 في زيارة تشوكوتكا التي لم يزرها من قبل.



وتمتاز تشوكوتكا بمناخ متجمد حيث تنخفض الحرارة وسطيا إلى أدنى من 30 تحت الصفر، فيما تزخر المنطقة بثرواتها السمكية والحيوانية والنباتية، كما تعد إحدى أغنى مناطق روسيا والعالم بالنفط والغاز والمعادن.

RT