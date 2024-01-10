وظائف شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

وظائف شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل
التاريخ
1/10/2024 3:13:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن حاجته لإشغال عدد من الوظائف المبينة أدناه بعقود فئة ودرجة للعمل لدى المركز.
وتاليا التفاصيل:
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