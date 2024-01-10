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خبراء وعلماء الصحة العامة يؤكدون أهمية المنتجات البديلة في تقليل أضرار التدخين

1/10/2024 3:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعى نخبة من خبراء وعلماء الصحة العامة وصناع القرار من مسؤولي السياسات الاجتماعية إلى الانفتاح على السياسة المبتكرة القائمة على الحد من الضرر في مكافحة التبغ؛ وذلك لما أتى به تطبيقها بالتجربة والبرهان في العديد من الدول التي تبنت المنتجات البديلة المبتكرة، من انعكاسات اجتماعية واقتصادية ناجمة عن الانعكاسات المثبتة علمياً على الصحة العامة.
هذه الدعوة التي جاءت في إطار مناقشات القمة العلمية السادسة للحد من أضرار التبغ، التي عقدت تحت عنوان: "المنتجات الحديثة، الأبحاث والسياسات"، على مدار يومين مؤخراً في اليونان، بتنظيم من الرابطة العلمية الدولية للخبراء المستقلين في مجال مكافحة التدخين والحد من المخاطر SCOHRE، انطلقت لتكون بمثابة رسالة واضحة لبث ونشر المعلومات والحقائق القائمة على الأدلة حول المنتجات البديلة، ولإعادة النظر في القيود المفروضة عليها والمنظمة لاستخدامها، بما يؤثر على قرار وثقة المستهلك، وبالتالي توجهاته في ما يتعلق بالإقلاع عن التدخين التقليدي.
وكانت القمة التي حضرها 250 مشاركاً من علماء وخبراء والصحة العامة، قد استهلت بكلمة افتتاحية لرئيس الرابطة المنظمة لها، البروفيسور إناتيوس إيكونوميديس، بين فيها أهمية دراسة البيانات المتاحة حول المنتجات البديلة التي تكتسب أهمية كبيرة ضمن سياسة الحد من الضرر باعتبارها أداة لتقليل الأمراض المرتبطة بالتدخين، ووسيلة لإحداث الفوارق المأمولة في هذا المجال؛ لإقصائها عملية حرق التبغ المسؤولة عن إنتاج 6 آلاف مادة كيميائية ضارة أو محتمل أن تكون ضارة من تلك المرتبطة بالأمراض التي تصيب المدخنين التقليديين، وذلك لتمكين صناع القرار ومجتمعات الصحة العامة من اتخاذ القرارات الفعالة.
وقد شهدت القمة على هامش فعالياتها استعراضاً لآخر البيانات حول استخدام المنتجات البديلة كوسيلة للإقلاع عن التدخين التقليدي، وذلك من النواحي العلمية والتكنولوجية والطبية والتنظيمية والقانونية والسياسية، إلى جانب عرض مقترحات السلطات التنظيمية وصانعي السياسات لدعم تلك التوجهات الحديثة، بحضور 250 مشاركًا من علماء وخبراء الصحة العامة.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على تجارب الدول الناجحة في تقليل أعداد المدخنين التقليدية، بفضل تبنيها لسياسة الحد من الضرر، ومنها السويد، وذلك وفقاً لمدير معهد العلوم الطبية في جامعة الكاردينال، فيزينسكي ببولندا، أندريه فال، والذي أوضح أنها أصبحت خالية من التدخين تقريبًا بفضل إتاحة المنتجات البديلة بعد وصول نسبة المدخنين فيها إلى 5.6%، وهي النسبة التي تقترب من نظيرتها التي حددتها منظمة الصحة العالمية عند أقل من 5%، مضيفًا أنه نتيجة لذلك، فقد أصبحت معدلات الإصابة بمرضي السرطان والانسداد الرئوي المزمن في السويد هي الأدنى في أوروبا.
وأضاف "فال"، في كلمة تحت عنوان: "في طريقنا إلى عالم خالٍ من التدخين.. وجهة نظر مشتركة للصحة العامة والاقتصاد"، أن المدخنين في السويد يحصلون على النيكوتين من خلال استخدام المنتجات البديلة، مشيرًا إلى أن مواجهة أضرار التدخين ماليًا وصحيًا تتطلب فرض ضرائب مرتفعة على المواد الأكثر ضررًا مقابل تخفيض الضرائب على نظيرتها الأقل ضررًا.
ومن جانبه، شدد رئيس الجمعية الكرواتية للحد من أضرار الصحة العامة، وهو أخصائي طب الأسرة ورئيس قسم الرعاية الصحية الأولية في المعهد الوطني الكرواتي للصحة العامة، رانكو ستيفانوفيتش، على ضرورة دعم مفاهيم الحد من الأضرار التي تم إثبات فوائدنتائجها علميًا في الاتحاد الأوروبي.
وفي الجلسة التي انعقدت، تحت عنوان: "الحد من أضرار التبغ.. نهج كرواتيا بين الحاضر والمستقبل"، قال رئيس الجمعية، إنه من الضروري دعم مفاهيم الحد من الأضرار التي تم إثبات فوائدنتائجها علميًا بشكل واضح في دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأفضل لأي مدخن، لكن تطبيق مفهوم الحد من الضرر في جميع قطاعات الرعاية الصحية يعد أمرًا ضروريًا، بما يتطلب دعم التشريعات الموجهة نحو تعزيز مفاهيم الحد من الضرر وانفتاح المجتمعات عليها."
وأضاف "ستيفانوفيتش"، أن اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة والسياسة الاجتماعية بكرواتيا عقدت جلسة حول مفهوم الحد من الضرر، وأوصت بدعم تطبيقه بشأن جميع أنواع الإدمان والسلوكيات المصحوبة بالمخاطر مؤسسيًا وتشريعيًا بهدف تحسين الصحة العامة في كرواتيا، فضلاً عن إدراجها كموقف رسمي للبلاد في المحافل الأوروبية والدولية.
وقد تطرقت هذه الجلسة، إلى العوائق التي تحول دون الإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية، وذلك من خلال استعراض نتائج دراسة استقصائية تم إجراؤها بين المدخنين البالغين ومستخدمي منتجات المنتجات البديلة في ألمانيا عام 2022، والتي خلصت إلى أن أن أكثر من نصف المدخنين الذين شملهم الاستطلاع، أكدوا أنه لا يوجد لديهم دافع للإقلاع عن التدخين التقليدي، وأن 29% منهم يريدون الإقلاع عن التدخين دون أن يكون لديهم خطط محددة، مقابل 5٪ فقط من عينة الاستطلاع، هم من يستهدفون الإقلاع عن التدخين خلال شهر.
وبالتدقيق في هذه النتائج، فإن المتمعن فيها يجد أنها لا تختلف كثيرًا عن الاستطلاع الذي أجري في عام 2021، والذي أفاد بأن 54% ممن شملهم ذلك الاستطلاع، لا يوجد لديهم دافع للإقلاع عن التدخين التقليدي، كما لم تتغير نسبة المدخنين الذين لديهم دوافع للإقلاع.
ويعد العمر وفقاً لهذا الاستطلاع من الخصائص المهمة المرتبطة بدافع الإقلاع عن التدخين، فالمدخنون الأكبر سنًا أفادوا بعدم وجود دافع للإقلاع عن التدخين وذلك بنسبة 65% بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، في حين كان المدخنون أصحاب الدخل المنخفض أكثر إفادة بعدم وجود دافع للإقلاع عن التدخين وعدم وجود محاولات لذلك.
وكان العائق الأكثر تكرارًا في سبيل الإقلاع عن السجائر التقليدية هو الاستمتاع بالتدخين، بناء على نتائج الاستطلاع، وذلك بنسبة 50% بين جميع المدخنين الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 18% فقط من المدخنين، ممن شملهم الاستطلاع، هم من حددوا بشكل صحيح عملية حرق التبغ في التدخين التقليدي باعتبارها السبب الرئيسي للضرر الناجم عن التدخين، مع وجود 39% فقط ممن تحولوا إلى البدائل الخالية من الدخان.
ولدى عرض نتائج موسعة للاستطلاع، فقد تبين بأن ما نسبته 27% فقط من المدخنين يرون أن المخاطر الصحية للبدائل الخالية من الدخان أقل من مخاطر السجائر، وفي المقابل، رأى 63% أن المخاطر الصحية لتلك البدائل توازي أو تفوق نظيرتها التي تسببها السجائر التقليدية، حيث يرى البعض أن النيكوتين هو المادة المسؤولة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين، رغم أن عملية حرقه هي السبب الرئيسي لأمراض التدخين وليس النيكوتين نفسه، مفيما يعد الإقلاع عن النيكوتين والتبغ هو الخيار الأفضل للمدخنين.
وفي جلسة أخرى انعقدت تحت عنوان: "معلومات خاطئة حول الحد من أضرار التبغ"، أكد المدير العام لشركة "Tamarind Intelligence" المتخصصة في توفير البيانات للشركات العاملة في عدد من القطاعات الاستهلاكية بما في ذلك قطاع بدائل التبغ، تيم فيليبس، فأوضح بأن اللوائح والقوانين المنظمة لاستخدام منتجات التبغ البديلة المبتكرة، لا تزال ترزح تحت العديد من القيود التي تحد من فعالياتها.
وتابع: "وإذا كانت الحكومات تحظر المنتجات البديلة وتنشر رسائل ترهيبية حول تأثيراتها الصحية، فهذا أمر سلبي للغاية، لذلك فإن نشر المزيد من الحقائق القائمة على الأدلة العلمية في هذا القطاع سيمكن الناس من اتخاذ قرارهم الصحيح، كما أنه عندما يكون لدى الناس المزيد من الفهم والمعلومات والقبول لهذه المنتجات، فإن ذلك سيؤدي بالحكومات إلى وضع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك".
وفي الجلسة ذاتها، أشار رئيس قسم الطب النفسي بجامعة ليمبوبو "MEDUNSA CAMPUW" في بريتوريا بجنوب إفريقيا، البروفيسور سولومون تشيمونج راتايمان، إلى أهمية وضع التشريعات المنظمة لاستخدام منتجات التبغ المبتكرة مع توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وتوضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها حال مخالفتها، مضيفًا أن معظم الناس لا يدركون عدد المواد المسرطنة الموجودة في السجائر القابلة للاحتراق، بما يتطلب زيادة جهود الوعي والتثقيف في ذلك الإطار، مع حماية الأطفال وغيرهم من التدخين السلبي، بجانب وضع المزيد من الأبحاث في الجامعات والمنظمات غير الحكومية، لتوفير معلومات حول المنتجات البديلة للتدخين التقليدي.
الأستاذ المشارك في قسم أمراض القلب والعلوم الطبية الجراحية والتكنولوجيات الحيوية بجامعة "سابينزا" في إيطاليا، جوزيبي بيوندي زوكاي، أكد أن المنتجات البديلة تزيد من معدلات الإقلاع عن التدخين، لافتًا إلى الحاجة إلى المزيد من الدراسات عالية الجودة لتأكيد حجم الفعالية، بالإضافة إلى المتابعة طويلة المدى لتلك التجارب مع وضع دراسات مقارنة مفصلة بين الأنواع المختلفة لمنتجات التبغ المبتكرة، بما يسهم في تحقيق الانتقال الأمثل من عملية حرق التبغ إلى منتجات التبغ المسخنة، وصولاً إلى الامتناع النهائي عن التدخين.
وقال رئيس قسم الطب النفسي بجامعة سيفاكو ماكجاثو للعلوم الصحية بجنوب إفريقيا، الدكتور سولومون راتايمان، إنه من الضروري العمل على زيادة وعي المستهلكين بمخاطر التدخين التقليدي وتأثير البدائل الجديدة منخفضة المخاطر مقارنة بالسجائر، لافتًا إلى تطور التشريعات ذات الصلة في جنوب إفريقيا منذ عام 1993.
وفي السياق نفسه، قدمت مديرة مركز التميز البحثي الخاص بالتدخين في نيوزلاندا، الدكتورة ماريوا جلوفر، عرضًا حول التغييرات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في البلاد في ما يتعلق بالتدخين ومنتجات التبغ المبتكرة، كما قدمت بيانات بحثية أولية حول العوائق والمفاهيم الخاطئة التي تمنع بعض المدخنين من الإقلاع عن التدخين، مطالبة بزيادة جهود التثقيف الصحي والوعي بمخاطر التدخين التقليدي والأمراض المرتبطة به.
هذا وتم تسليط الضوء خلال القمة على الحال في ألمانيا؛ حيث لا يزال أكثر من نصف المدخنين فيها لا يمتلكون الدافع أو الرغبة للإقلاع عن التدخين التقليدي في آخر استطلاعات الرأي، وهو ما يجعل من المنتجات البديلة مدخلاً لتحفيزهم على التحول لبدائل قد تكون أقل ضرراً.




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