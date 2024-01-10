حصيلة عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: اعتقال ثلاثة مواطنين ودمار كبير في البنية التحتية

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مواطنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مدينة جنين ومخيمها، وسط دمار كبير في البنية التحتية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، أن الاحتلال اعتقل الشاب محمود البيطاوي من مخيم جنين، والشابين ثائر حسين عصعوص ومصطفى مهند مرعي من قرية مثلث الشهداء، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وأشارت المصادر، إلى أن اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها الذي استمر لنحو 11 ساعة، خلف دامار واسعا في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفي أحياء المدينة خاصة حي البيادر وأجزاء من المخيم، كما ألحق دمارا في ممتلكات المواطنين من مركبات ودراجات نارية وبسطات وسوق الخضار، وفي منطقة دوار السينما، والدوار الرئيسي، وشارع جنين الناصرة وحيفا، ودوار الداخلية، ومحيط مستشفى ابن سينا، وشارع السكة.

ولفتت إلى أن الاحتلال داهم عشرات المنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واحتجز عددا من الشبان لعدة ساعات، عرف منهم: محمد فرحان السعدي، وجهاد أبو نجمة، وعلي كمال لحلوح.

من جانبه، ناشد مدير أشغال جنين بسام مرعي، كافة المؤسسات للعمل على دعم البلدية والوقوف إلى جانبها لكي تتمكن من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في البنية التحتية من شوارع وطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه.

وأوضح، أن الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنين ومخيمها حتى اليوم منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة يزيد عن 20 مليون شيكل.

وأضاف مرعي، أن الجهات المختصة باشرت بالعمل على فتح الطرق وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال .

من ناحيته، قال رئيس البلدية نضال عبيدي "إن البلدية ما تزال تقوم بحصر الأضرار التي خلفها عدوان الاحتلال، من أجل المباشرة بالإعمار ضمن الإمكانيات المتاحة".

يذكر أنه منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها 31 مرة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

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