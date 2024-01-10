الاحتلال يحطم محتويات عيادة طبية في الرشايدة شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عيادة طبية في قرية الرشايدة شرق بيت لحم وحطمت محتوياتها.

وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة جمعة الرشايدة للوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت العيادة الطبية وسط القرية المكونة من أربع غرف، وحطمت الباب الرئيسي، وخربت محتوياتها من أدوية وأدوات طبية.

وأشار إلى أن العيادة تقدم الخدمات الطبية لنحو 4500 مواطن موزعين على القرية، والتجمعين البدويين الرواعين والولايدة.

وأضاف الرشايدة أن القرية تتعرض إلى مضايقات وأعمال تعسفية منذ السابع من أكتوبر، تتمثل باعتداءات مستعمري "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، وعلى رعاة الأغنام، كما تمنعهم من الوصول إلى المراعي، وفي بعض الأوقات إغلاق الطريق الرئيسي.

وأدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، اعتداء الاحتلال على عيادة الرشايدة.

ووجهت الوزيرة رسائل لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر حول الاعتداء الهمجي الذي طال مرافق العيادة، وضرورة التدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية، تطبيقاً للأنظمة والقوانين الدولية.

وأوضحت أن العيادة تخدم آلاف المواطنين، وتضم الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب العام والنسائية والأمومة والطفولة والصيدلية والمختبر، كما تخدم المناطق النائية والمعزولة بجدار الفصل العنصري.



