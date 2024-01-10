بلينكن يزور الضفة ويلتقي الرئيس الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بلينكين قد نبّه، أمس الثلاثاء، المسؤولين الإسرائيليين إلى الكلفة "الباهظة" التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة جراء الحرب التي تخوضها الدولة العبرية ضد حماس.

وتأتي الزيارة ضمن جولة جديدة، هي الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول.



وتمحورت الجولة حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى، ومباحثات عن "اليوم التالي" لما بعد انتهائها، مع الدعوة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات للقطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة.

والتقى بلينكن في تل أبيب، أمس الثلاثاء، عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "ندرك أن مواجهة عدو يتخفى بين السكان المدنيين ويحتمي في المدارس والمستشفيات لإطلاق النار، يجعل الأمور بالغة الصعوبة".

واستدرك، في مؤتمر صحفي، لكن الثمن الذي يدفعه المدنيون يوميًّا (في قطاع غزة)، لا سيما الأطفال، باهظ جدًّا".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، التابعة لحركة المقاومة حماس، أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط "أكثر من 70 شهيدًا" ليلة الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن هذا الأسبوع الانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافًا في وسط القطاع وجنوبه، حيث يحتشد مئات آلاف النازحين، بعدما تركّزت العمليات مطلع الحرب على شمال القطاع خصوصًا مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

وقال بلينكن، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال "بعثة تقييم" أممية لدراسة الوضع في شمال القطاع تمهيدًا لعودة الفلسطينيين النازحين.