خبراء: حرب غزة دمرت 90% من المنشآت السياحية وتكلفة الإعمار بالملايين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- دمَّر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أغلب المنشآت والمعالم السياحية في القطاع المنكوب، وعلى رأسها الفنادق والمطعام الرئيسة، والشريط الساحلي.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت 90% من المناطق السياحية بشكل كلي".

ولفت إلى أنه "لا يمكن حالياً حصر أضرار القطاع السياحي، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر بمئات الملايين من الدولارات".

وأوضح أن "إسرائيل تعمدت تدمير القطاع السياحي بهدف الإنهاء، بشكل كامل، للاقتصاد في غزة، والحيلولة دون وجود إمكانية لأي خطط إنعاش اقتصادي بعد الحرب"، مبينًا أن الدمار طال الفنادق والمطاعم الرئيسة بشكل أساس.

وأضاف أبو جياب أن "تدمير إسرائيل للقطاع السياحي في غزة تسبب بضرر كبير لنحو 10 آلاف عامل في غزة"، منوهًا إلى أن "القطاع السياحي كان يساهم بنسبة كبيرة من اقتصاد غزة، وهذا الأمر لم يعد موجودًا".

ورجح أن تحتاج "إعادة إعمار القطاع السياحي في غزة من 3 إلى 5 سنوات، وستكلّف مئات الملايين من الدولارات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أوجدتها الحرب".

من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي، حامد جاد، إن "القطاع السياحي في غزة كان يسهم بنحو 3% من الاقتصاد، وتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمال في ظل ارتفاع معدلات البطالة ".

وأوضح أن "هناك استهدافًا إسرائيليًا متعمدًا للمرافق الاقتصادية، فالقطاع السياحي يحتاج إلى دعم خارجي من أجل استئناف العمل فيه وإعادة ترميمه، ليعود لما كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي".

وذكر جاد أن "غزة التي فيها نحو 150 معلمًا سياحيًا تعاني شللاً كبيرًا بسبب الحصار الإسرائيلي" منذ العام 2007، لافتًا إلى أن "تدمير تلك المعالم تسبب بخسارة غزة لنحو 100 مليون دولار شهريًا"، وفق تقديره.

وأكد أن "إسرائيل لديها خطة بإخراج غزة عن الخدمة وجعلها مكانًا غير صالح للحياة، وضرب القطاع السياحي يأتي في إطار هذه الخطة"، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل السياحة في غزة يجب أن تكون في إطار أي اتفاق لوقف الحرب.