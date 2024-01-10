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انخفاض طفيف على أسعار القمح عالمياً

1/10/2024 3:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار القمح عالمياً، للعقود الآجلة، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا، بالرغم من استمرار التوترات في البحر الأحمر.
وأظهرت بيانات التداول، ان السعر وصل الى مستوى 573 دولار للبوشل بعد ان كان 605 .
وتتوقع الأسواق أن يسجل السعر انخفاضاً أكثر خلال الأسبوع القادم، لأسباب تتعلق بكميات الإنتاج، وقرب حصاد الموسم الشتوي في الدول المصدرة.
وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو زادت بنسبة 3% الأسبوع الماضي، بعد سلسلة التوترات التي حدثت في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الى جانب استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.





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