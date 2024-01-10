وسائل الإعلام الهندية: زيارة محمد بن زايد أبرز حدث في قمة غوجارات العالمية

تصدرت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الهندية، ولقاؤه مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وأكدت الصحف الهندية في تقاريرها بالصفحات الأولى، عمق العلاقات بين البلدين، وأن الزيارة تعد إحدى أبرز الأحداث في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في جانديناجار التي تنطلق اليوم الأربعاء ويفتتحها مودي، وسيحل صاحب السمو رئيس الدولة الضيف الرئيسي فيها.

فمن جانبها قالت صحيفة انديان اكسبريس، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حرص على القيام بجولة ترويجية بطول 3 كيلومترات، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في أحمد آباد أمس الثلاثاء، لافتة إلى أن الجولة بدأت من المطار واستغرقت 15 دقيقة حتى جسر إنديرا في مدينة أحمد آباد، وقد تجمع عدد كبير من الناس على جانبي الطريق لاستقبالهما.

وأشارت إلى أنه على طول الطريق تم نصب لافتات للترحيب بصاحب السمو رئيس الدولة.

وأضافت الصحيفة في تقرير مطول لها، أنه قبل الجولة الترويجية، استقبل مودي صاحب السمو رئيس الدولة“حفظه الله”، في مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي، موضحة أنه بعد الاستقبال حرص مودى على الترحيب بصاحب السمو رئيس الدولة، ونشر على حسابه على موقع إكس "تويتر سابقا" : "مرحبا بكم في الهند أخي سمو الشيخ محمد بن زايد إنه لشرف لي أن تزورنا".

وفي الإطار نفسه، قالت صحيفة إنديان تايمز في صدر صفحاتها، إنه لتعزيز العلاقات الهندية - الإماراتية قبل قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا ثنائيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم.

وركزت الصحيفة على أن هذا اللقاء بين صاحب السمو رئيس الدولة ومودي، يعد اللقاء الرابع بينهما خلال أقل من سبعة أشهر، حيث أشاد الزعيمان بالتطور السريع للشراكة الإماراتية الهندية، وأكدا مجددا على التزامهما بالعمل من أجل حياة مزدهرة من أجل كلا الشعبين.

أما صحيفة هندوستان تايمز، فقد أكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تعد إحدى أبرز الأحداث في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في جانديناجار، وستعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

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