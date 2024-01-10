«ويلينجتون» تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

أعلنت شركة «ويلينجتون مانجمنت»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمار المستقلة في العالم، بحجم أصول تزيد قيمتها عن 1.1 تريليون دولار على مستوى العالم، عن إنشاء مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي في مبنى البوابة. وحصلت الشركة أيضاً على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقامت «ويلينجتون» بإدارة الأصول نيابة عن عملاء في الشرق الأوسط لمدة 29 عاماً من مكتبها في لندن، بما في ذلك العملاء المتواجدين في كل من مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات. ويشكل مكتب دبي الجديد الخطوة الأولى ضمن استراتيجية الشركة لدعم العملاء في أسواقهم المحلية، وكذلك في إطار توسيع تواجدها العالمي في منطقة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواصلة استثماراتها النشطة في المنطقة عبر الأسواق العامة والخاصة. وبعد الحصول على الموافقة الرسمية والترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، سيشكل مكتب دبي جزءاً من سلسة مكاتب «ويلينجتون» المتواجدة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشمل الآن لندن وفرانكفورت ولوكسمبورغ ومدريد وميلانو وزيوريخ.

وقال ستيفان هاسل واندتر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منصة العملاء في شركة «ويلينجتون مانجمنت»: «سيساهم تأسيس مكتبنا في دبي في تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاقنا الدولي ويسهل الوصول إلى عملائنا. وفي ظل التطور الحاصل في الأسواق ومايتضمنه من تعقيدات، نؤمن بأهمية أن نكون على مقربة من العملاء والتواجد معهم في أسواقهم المحلية. ونتطلع إلى التعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي بينما نعمل على تنمية عملياتنا وتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة».

منصة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا في مركز دبي المالي العالمي أن نرحب بشركة 'ويلينجتون' في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي. وبالإضافة إلى استخدام المركز كمنصة لخدمة العملاء الحاليين، بإمكان 'ويلينجتون' الآن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى كم هائل من رأس المال العام والخاص المتمركز في المنطقة».

وسيترأس مكتب «ويلينجتون مانجمنت» في مركز دبي المالي العالمي وليد الرزوقي، الذي انضم إلى «ويلينجتون» في وقت سابق من هذا العام بصفته المسؤول التنفيذي الأول ومدير منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة عملاء «ويلينجتون» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتولى وليد مسؤولية قيادة تطوير الأعمال وأنشطة إدارة العلاقات في «ويلينجتون» في منطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع وليد بخبرة تزيد عن 14 عاماً، وكان آخر منصب قد شغله هو المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار في «مورجان ستانلي»، حيث كان مسؤولاً عن إنشاء المعاملات عبر الأسواق العامة والخاصة وإدارة العلاقات الرئيسية مع العملاء من المؤسسات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط.