9 إصابات باقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس

MENAFN - Khaberni) خبرني - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وحاصرت منازل في البلدة القديمة، وسمع دوي انفجارات واشتباكات في بعض الأحياء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة 9 مواطنين وأعتقل عاشر، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومحاصرتها البلدة القديمة فيها.

ونقلت "وفا" عن طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر قولهم إن 9 أشخاص، بينهم طفل وسيدة مسنة، أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية وبالضرب، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.



وأوضحت المصادر، أن من بين المصابين خمسة أصيبوا بالرصاص الحي، وسادس في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، الى جانب إصابة طفلين (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عاما) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت المواطن نصر مبروكة، من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعداد كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.



وأشارت المصادر، وفقا لوكالة "وفا"، إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عدة منازل ومكاتب حتى اللحظة وحطمت محتوياتها، عرف من بينها مقهى الشهيد وديع الحوح ومكتب تنظيم فتح بالمنطقة الغربية بالبلدة القديمة في شارع النصر، ويسمع أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.

وأعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة، بسبب الاقتحام المستمر للمدينة.