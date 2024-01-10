دراسة: مواد بلاستيكية في 16 نوعاً من الأطعمة

وجدت دراسة جديدة أن الغالبية العظمى من الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والأسماك ملوثة باللدائن الدقيقة.

وبحسب الدراسة الشاملة، التي أجراها باحثون في منظمة Ocean Conservancy غير الربحية، أن حوالي 88% من عينات البروتين التي تم اختبارها تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة، بحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.



ولاحظت الدراسة أن مستوى التلوث بالبلاستيك لم يختلف بين العلامات التجارية أو أنواع المتاجر، فهي موجودة في كل مكان، وكافة المستويات.



وتم تقسيم العينات إلى 16 نوعًا، مثل لحم البقر والدجاج والمأكولات البحرية ولحم الخنزير والتوفو والمنتجات الغذائية النباتية. وتم اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في جميع أنواع العينات الستة عشر.

وذكرت الدراسة أن متوسط تعرض البالغين في الولايات المتحدة لاستهلاك هذه البروتينات هو أكثر من 11 ألف قطعة بلاستيكية في السنة عبر الأطعمة.

المواد البلاستيكية الدقيقة هي قطع من البلاستيك يبلغ قياسها أقل من خمسة ملليمترات. أما المواد البلاستيكية النانوية فهي أصغر حجمًا، حيث يبلغ حجمها أقل من 1 ميكرومتر.

وتشير الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع جامعة تورنتو، إلى أنه بسبب القيود المفروضة على طرق الكشف، يمكن أن تكون كمية الجسيمات البلاستيكية أعلى.

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