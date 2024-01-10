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«التوطين» تضبط 995 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

1/10/2024 2:26:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكنت منظومة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقابية من ضبط 995 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 حتى تاريخه، وبلغ عدد حالات التوطين الصوري التي تم إثباتها 1660.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

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