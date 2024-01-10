«برد الستين» تؤثر على الإمارات بعد غد وتنتهي 24 يناير

أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن ذروة البرد التي تؤثر على الإمارات ومنطقة الخليج العربي، تكون خلال فترة «برد الستين» حيث تبدأ من 12 إلى 24 يناير من كل عام.

وأشار الجروان إلى أن من بين أكثر الأمثال الشعبية في الإمارات شهرةً يقول «برد الستين مثل ذبح السكين»، والذي يعبّر عن شدة البرد خلال هذه الفترة التي تعتبر منتصف الشتاء وذروة البرودة. ولا يمنع ذلك من أن تؤثر أي موجة باردة، تنخفض فيها درجات الحرارة دون ذلك في أي وقت من الشتاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن التقويم التراثي في أو الحساب الفلكي في الإمارات، يشير إلى أن ذروة البرد تكون خلال «در الستين» من «مائة الشتاء» من تقويم الدرور، وهي عشرة أيام تقع بين 12 إلى 24 يناير على اختلاف أهل التقويم وهو اختلاف بسيط لا يؤثر على كفاءة التقويم، وتستمر فترة الدر مدة عشرة أيام توصف بشدة البرد وذروته.

وأفاد الجروان بأن فصل الشتاء يمر بفترتين "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي" ومدة كل منهما 40 يوماً.

وتبدأ فترة الأربعين المريعي مع بداية در الأربعين، أي بحدود 28 ديسمبر وبردها يكون أشد. وتتسم كذلك بشدة البرودة وتساقط الأمطار التي تتصفى بكونها ديمة أو مستمرة لعدة أيام. واشتداد الريح الباردة، خصوصاً رياح الشمال، والنعشي. وتصبح ذات عواء كصوت الذئاب، حتى أنها تسمى محلياً بـ «العوي»، وتوصف بشدة البرد وتوغله في باطن الأرض وداخل البيوت، ويتشكل الصقيع صباحاً، وينمو العشب وتجود المراعي.

ومن ثم تكون «الأربعين العقربي» تبدأ بحدود 6 فبراير، والموصوفة بكثرة أمطارها وشموليتها. يقال "العقربي تسقي بر وبحر"، وأمطارها تأخذ سمة الأمطار الرعدية، ويتكرر وصول المنخفضات الجوية التي تصاحبها تقلبات جوية، وتنتهي في 8 مارس، حيث يبدأ موسم السرايات وهي التقلبات أو الاضطرابات الجوية الربيعية.

مضيفاً أن "بين الأربعين المريعي والأربعين العقربي عشرة أيام، لا تتمايز الأجواء فيها ولم تحسم أمرها بين الأربعين المريعي أو الأربعين عقربي.. يطلق عليها (الحسوم)".

وبيّن الجروان أن الدرور، هو تقويم قديم عمل به أهل الخليج العربي، وبدايته من طلوع سهيل وتلمس انكسار حرارة القيظ (تكون بين 15 إلى 20 أغسطس على اختلاف أهل الحساب، وهي فروقات بسيطة لا تؤثر في فعالية التقويم وكفاءته)، وينقسم إلى أربعة فصول رئيسية: الصفري، الشتاء، الصيف، ولكل منها مائة يوم، تقسم على عشرة درور، مدة كل در 10 أيام، ثم القيظ وله ستة درور تتبعه «المساريق» وهي خمسة أيام تكمل لها أيام السنة 365 يوماً.

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