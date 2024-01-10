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الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويحاصر البلدة القديمة

1/10/2024 2:15:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات خاصة اسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وحاصرت البلدة القديمة فيها، واعتقلت منها شابا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة احتلالية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقل الاحتلال المواطن نصر مبروكة، من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعدادا كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد حاليا في: شوارع غرناطة، ورأس العين، وفيصل، وفلسطين، امام مستشفى الوطني، ومصنع الارز، حارة الياسمينة، حارة القيصارية، حارة القريون، دخلة المسمكة، دوار الشهداء، دحلة الفاطمية، شارع كشيكة، شارع الباشا، راس العين، وتتمركز الجيبات بعدد من المناطق بمحيط دوار الشهداء .

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب حتى اللحظة وحطمت محتوياتها، عرف من بينها مقهى الشهيد وديع الحوح ومكتب تنظيم فتح بالمنطقة الغربية بالبلدة القديمة في شارع النصر، ويسمع أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.

واعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة، بسبب الاقتحام المستمر للمدينة.

يتبع...


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