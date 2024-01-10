الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد في ساعات مساء اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار المصحوبة بعواصف رعدية احيانا خلال ساعات المساء على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي غدا الخميس، ويزداد تعمقا ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو السبت غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على البلاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.



