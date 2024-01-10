الصحة الإسرائيلية توعز لكل المستشفيات الانتقال لحالة الطوارئ تحسبا لاندلاع حرب واسعة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أوعزت وزارة الصحة الإسرائيلية المشافي بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين، وذلك على خلفيّة تصاعُد التوتر مع حزب الله اللبنانيّ.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، والتي أشارت إلى أن الوزارة، قد أوعزت المشافي "بالاستعداد لاستقبال آلاف الضحايا"؛ كما أوعزت للمشافي في الشمال، وبخاصّة مشفيَي "زيف" في صفد، و"مركز الجليل الطبي" في نهريا؛ للاستعداد لوضع يكون المشفى فيه بدون إمدادات من المعدات والأدوية والغذاء، لعدة أيام.

كما يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال قائد الوحدة الجوية لحزب الله في جنوبي لبنان، علي حسين برجي. ونسبَ إليه مسؤولية تنفيذ عشرات العمليات بواسطة الطائرات المسيرة المتفجرة، ومن بينها استهداف مقر القيادة الشمالية في وقت سابق اليوم.

ورفعت وزارة الصحة من حالة "الجاهزيّة" لدى أنظمة التسرير واستقبال المصابين في المشافي، وصناديق المرضى في كافّة أنحاء البلاد، وبخاصة في الشمال.

وتلقى المشفيان في صفد ونهريا، توجيهات بالاستعداد لحالة استقبال العديد من المصابين، ونقلهم إلى مستشفيات أخرى كذلك.

وأصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشي بار سيمان طوف، تعليمات لجميع المستشفيات في إسرائيل، "لتكون قادرة على التحول إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من مطالبتها بذلك"، وفق "كان 11".

وأشارت هيئة البثّ إلى أنّ "هذا يعني أنه عند الضرورة، ستنتقل المستشفيات إلى 'مجمعات محمية'"، ما يعني أنها تستطيع تحرير المرضى الذين يمكن خروجهم، والاستعداد لاستقبال العديد من المصابين الآخرين.

وقد طلب من المستشفيات في الشمال، أن "تكون قادرة على التعامل مع حالة طوارئ خلال ساعات، وإذا لزم الأمر، الحفاظ على نسبة إشغال 50 بالمئة، لإتاحة استقبال المصابين في المجمعات المحمية فقط".

كما تستعد وزارة الصحة لاحتمال إصابة طواقم طبية من جرّاء الحرب، أو إلى الالتحاق بقوات الاحتياط، و"لذلك يتم تجهيز احتياطي من الأطباء من الخارج، وهناك نحو سبعة آلاف طبيب يهودي أبدوا رغبتهم في ذلك، وإذا لزم الأمر، سيُطلب منهم الحضور إلى إسرائيل للمساعدة".