الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط خلال معارك بجنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط خلال معارك بجنوب قطاع غزة
التاريخ
1/10/2024 2:15:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية في القتال الدائر بقطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 186 قتيلا.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديا آخر أصيب خلال مواجهات الأمس، موضحا أنها جرت في وسط القطاع.
(د ب أ)
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