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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط خلال معارك بجنوب قطاع غزة

1/10/2024 2:15:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية في القتال الدائر بقطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 186 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديا آخر أصيب خلال مواجهات الأمس، موضحا أنها جرت في وسط القطاع.

(د ب أ)

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