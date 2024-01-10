ارتفاع طفيف بسعر كيلو الخيار بالسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استقرت أغلب أسعار الخضار الأساسية والفاكهة في السوق المركزي ، رغم استمرار ارتفاع أسعار الخيار والكوسا، مع تسجيل انخفاض طفيف في سعر الجزر اليوم مقارنة بالأمس.
وتراوحت أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم كالتالي : سعر البندورة بين 8 و20 قرشاً للكيلو، سعر الخيار بين 30 و55 قرشاً للكيلو، سعر الكوسا بين 40 و65 قرشاً للكيلو، وسعر الليمون بين 30 و50 قرشاً للكيلو.
وبلغت الكميات الواردة لسوق الخضار المركزي اليوم 3617.631 للخضار والفاكهة والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 332.129.
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي اليوم الأربعاء :
MENAFN10012024000208011052ID1107703073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.