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ارتفاع طفيف بسعر كيلو الخيار بالسوق المركزي اليوم

1/10/2024 2:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أغلب أسعار الخضار الأساسية والفاكهة في السوق المركزي ، رغم استمرار ارتفاع أسعار الخيار والكوسا، مع تسجيل انخفاض طفيف في سعر الجزر اليوم مقارنة بالأمس.
وتراوحت أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم كالتالي : سعر البندورة بين 8 و20 قرشاً للكيلو، سعر الخيار بين 30 و55 قرشاً للكيلو، سعر الكوسا بين 40 و65 قرشاً للكيلو، وسعر الليمون بين 30 و50 قرشاً للكيلو.
وبلغت الكميات الواردة لسوق الخضار المركزي اليوم 3617.631 للخضار والفاكهة والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 332.129.
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي اليوم الأربعاء :




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