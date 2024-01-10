خلال البث المباشر.. مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية بالإكوادور -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد إعلان رئيس الإكوادور، حالة الطوارئ في البلاد، اقتحم مسلحون، مساء يوم الثلاثاء، محطة تلفزيونية، وأخذوا طاقمها رهائن.
وأظهرت لقطات تلفزيونية خلال البث المباشر ، أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون "تي.سي" الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.
وكشفت مصادر "العربية"، أن مقتحمي القناة التلفزيونية يحملون قنبلة وهددوا بتفجيرها.
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