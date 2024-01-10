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خلال البث المباشر.. مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية بالإكوادور -فيديو

1/10/2024 2:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد إعلان رئيس الإكوادور، حالة الطوارئ في البلاد، اقتحم مسلحون، مساء يوم الثلاثاء، محطة تلفزيونية، وأخذوا طاقمها رهائن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خلال البث المباشر ، أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون "تي.سي" الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.


وكشفت مصادر "العربية"، أن مقتحمي القناة التلفزيونية يحملون قنبلة وهددوا بتفجيرها.

العربية

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