محلل سياسي لـ الوكيل: بلينكن يرهن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بإعادة الرهائن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدأكد أستاذ العلوم السياسية والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد سويلم أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مرهونة بإعادة الرهائن .



وأضاف سويلم خلال اتصال هاتفي من المغرب عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن رهن بلنكين عودة الفلسطينيين إلى الشمال بإعادة الرهائن الإسرائيليين موقف غير إنساني ويجب محاسبته عليه.



ولفت أن ما صرح به بلنكين لن يتحقق وذلك بسبب رفض فصائل المقاومة الاستسلام أو تسليم الرهائن إلا في حال وقف كامل لإطلاق النار.



وحول مثول إسرائيل لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية أكد أنه في نهاية القضية يجب على المحكمة أن تخرج في قرار وسيكون نافذا.



وأضاف أنه في حال خروج المحكمة بقرار لصالح الشأن الفلسطيني سيكون وقف إطلاق النار ملزماً حينها مشيراً إلى أن اتخاذ قرار في القضية ستؤثر على صورة السياسة الأمريكية وسيكون القرار الأخطر الذي ستواجهه إسرائيل منذ نشأتها .



وأكد أن كثير من الدول تضامنت مع جنوب إفريقيا بالدعوى ضد إسرائيل والذي يعتبر حالة تغير نوعية في الصراع القائم والعدوان الإسرائيلي على فلسطين .



وتعقد محكمة العدل الدولية، غدا الخميس أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة .