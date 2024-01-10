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انخفاض العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

1/10/2024 2:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الأربعاء.


وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في شباط المقبل على USD2,033.90 للأونصة.


وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD2,032.90 للأونصة، حيث سيجد الذهب نقاط الدعم على USD2022.70 .


وارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى.


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