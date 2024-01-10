انخفاض العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الأربعاء.
وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في شباط المقبل على USD2,033.90 للأونصة.
وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD2,032.90 للأونصة، حيث سيجد الذهب نقاط الدعم على USD2022.70 .
وارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى.
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