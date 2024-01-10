أسد طليق يثير الرعب في المغرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت السلطات المغربية حملات تمشيط ميدانية واسعة بضواحي إقليم خنيفرة الواقع وسط البلاد، لتعقب حقيقة وجود "أسد الأطلس" في المنطقة، بعد الإبلاغ عن قيامه بهجمات ضد سكان محليين وضد قطيع المواشي، في حوادث أثارت الرعب والهلع وخلّفت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء تحرّك السلطات، بعد تداول أخبار وشهادات حول ظهور حيوان بري بقبيلة أيت بوخيو بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، وبغابات تيفوغالين وبوقشمير بمنطقة ولماس، يعتقد أن يكون "أسد الأطلس"، والحديث عن تنفيذه هجمات ضد فتاة وضد قطيع من المواشي.

وفي هذا السياق، كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الثلاثاء، عن استعمال طائرات مسيرة وإجراء تحريات وأبحاث ميدانية لتعقب هذا الحيوان، وقالت في بيان، إنها قامت بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، بإطلاق حملة تمشيط واسعة للمناطق المعنية للتأكد من صحة ما تم ترويجه.



كما استبعدت الوكالة أن يكون هذا الحيوان هو "أسد الأطلس"، مشيرة إلى أن المختصين وبعد معاينة آثار الأقدام المكتشفة بهذه المناطق والتعرف عليها، حيث اعتبروا أنّها تعود إلى عائلة الكلبيات، أو لذئب شمال إفريقيا، كما أن تشريح جثّة خروف تعرّض لهجوم من الحيوان أظهرت أن علامات العضّة لا تتطابق مع عضّة الأسد.



في الأثناء، تواصل السلطات المغربية المختصة، بذل جهودها لتعقب آثار هذا الحيوان البري والذي تمت مشاهدته من سكان المنطقة، الذين زعموا أنه "أسد الأطلس".

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