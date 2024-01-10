الدوريات تتعامل مع حادث تصادم على طريق العدسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
افادت الدوريات الخارجية انها تتعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية - ناعور - صباح اليوم الأربعاء .
واضافت الدويات خلال تقريرها المروري انه نتج عن الحادث اصابتين متوسطتين تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني واعاقة في المسرب الايسر وجاري العمل على رفع المركبات .
وبينت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع حادثين تصادم ، نتج عنهم 10 اصابات .
حيث تعاملت الدوريات صباح يوم أمس مع حادث تصادم لـ 4 مركبات على طريق سلحوب نتج عنه 3 اصابات متوسطة .
كما وقع حادث تصادم على طريق عمان - الكرك بين مركبتين نتج عنه 7 اصابات ، واشارت انه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة خطرة على الطرق الخارجية وهي قطع الجزر الوسطية من اماكن غير مخصصة .
وضبطت الدوريات مركبة تسير بسرعة 60-170 على طريق الازرق - الزرقاء وتم اجراء اللازم
ودعت الدوريات جميع السائقين إلى القيادة بحذر خاصة مع بداية تأثر المملكة بمنخفض جوي، وأشارت إلى أنها اتخذت خطة مرورية للتعامل مع الحالة الجوية .
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