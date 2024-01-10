هل عاود التضخم الأمريكي تسارعه في ديسمبر؟

يُتوقع أن تكون بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي تصدر غداً الخميس، بالغة التأثير، مع فقدان المتداولين الثقة في بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اعتباراً من مارس.

ورجح استطلاع أجرته ((بلومبيرغ)) وشمل خبراء اقتصاد، إظهار بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين، التي تصدر عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفاع التضخم العام السنوي بنسبة 3.2% في ديسمبر. وستكون هذه زيادة ضئيلة للتضخم العام الذي ارتفع 3.1% في نوفمبر، وستكون مدفوعة على الأرجح بازدياد تكاليف الطاقة.

ومع ذلك، يتوقع استطلاع ((بلومبيرغ)) تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستثني المكونات المتقلبة كالغذاء والطاقة، إلى 3.8% في ديسمبر من 4% في الشهر السابق. ورغم صعوبة الحصول على أنباء إيجابية فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فإن البيانات مجتمعة قد يعتبرها مشاركون في السوق دليلاً على أن التقدم في المعركة ضد التضخم سيكون أبطأ هذا العام، مع اقتراب الولايات المتحدة من مُستهدف الفيدرالي للتضخم والبالغ 2%.

وألمح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في اجتماع ديسمبر، إلى انتهاء المركزي من رفع الفائدة في هذه الدورة. ومنذ ذلك التحوّل، عززت الأسواق من رهاناتها على تيسير السياسة النقدية، ووضعت احتمالية تبلغ نحو 80% بخفضه للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس. وهذه الرهانات، التي انحسرت بالفعل في الأسبوع الأول من العام، قد تواصل فقدان الزخم، حال وجود دلائل على تحقيق مجرد تقدم تدريجي في المعركة ضد التضخم.

لكن ماذا عن الصين، هل تخرج من دائرة انكماش التضخم؟ سيكون المستثمرون على موعد مع التأهب هذا الأسبوع، بحثاً عن دلائل على عودة الأسعار للنمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مع استمرار تعثر خطواتها، بعد أكثر من عام على انتهاء القيود ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.

وينشر مكتب الإحصاءات الصيني، الجمعة، بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الرسميين عن شهر ديسمبر. وحلّت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في النطاق الانكماشي، ما قوّض جهود المسؤولين الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني.

وتوقع خبراء اقتصاد لدى ((سيتي غروب)) تراجع أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.5%، دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، مع ((استقرار أسعار الغذاء في ديسمبر، وازدياد أسعار الخضروات)). وفي الوقت ذاته، رجح الخبراء انزلاق أسعار المنتجين 2.4%، بفضل التأثيرات الأساسية، واستقرار أسعار الطاقة، والزيادات التي طرأت على التكاليف المحلية للصلب والإسمنت.

ومن شأن أي مفاجأة صعودية على صعيد التضخم، تحفيز اهتمام أكبر بالأسهم الصينية، التي يرتبط أداؤها كثيراً بارتفاع الأسعار، بحسب الخبراء الاستراتيجيين لدى ((غولدمان ساكس))، الذين وصفوا التضخم المعتدل بأنه ((حاسم)) لتوقعاتهم بارتفاعها هذا العام.

وإذا استمر انكماش الأسعار، فستعوّض تأثيرها على السوق، جزئياً، قراءة قوية للصادرات الصينية عن شهر ديسمبر، والتي تصدر هي الأخرى الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت ((بلومبيرغ)) آراءهم ارتفاع الشحنات الصادرة 1.6% على أساس سنوي، من 0.5% في نوفمبر، ويرجحون استقرار الواردات مقارنة بالعام الماضي.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، هل تنجح في تفادي ركود فني؟

ينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر نوفمبر، مع تقييمهم لنسبة ومدى قرب خفض مصرف إنجلترا لأسعار الفائدة هذا العام. وحفّز انخفاض ناتج المملكة المتحدة في أكتوبر بنسبة 0.3%، المتداولين، على تعزيز رهانات خفض المركزي للفائدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع ((رويترز)) انتعاش الاقتصاد طفيفاً في نوفمبر. ورجح الخبراء إظهار البيانات، التي تصدر الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 0.2% بين شهري أكتوبر ونوفمبر، مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات.

وستسهم بيانات نوفمبر في تحديد ما إذا كان الاقتصاد سينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، بعد انخفاضه 0.1% في الربع الثالث.

وعلّقت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية لدى ((إنفستك)) قائلة: ((تظل احتمالية دخول اقتصاد المملكة المتحدة ركود فني في النصف الثاني من 2023 قائمة إلى حد كبير، لكن الأمر ليس مؤكداً بعد على أي حال من الأحوال)). وأضافت: ((يمكن تفادي الوقوع في ركود فني، حال إجراء مراجعات بالرفع للأرقام الواردة في أكتوبر، أو تسجيل انتعاش قوي في بيانات نوفمبر)).

وأعلن مصرف إنجلترا، في ديسمبر، توقعاته بنمو اقتصادي صفري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهي مراجعة بالخفض من توسع قدره 0.1% كان مُعلناً في نوفمبر.

وترجح هورسفيلد نمواً قدره 0.2% في نوفمبر، مدفوعاً بتوسع في قطاع الخدمات قدره 0.4%. واستندت الخبيرة في ذلك على مبيعات التجزئة، التي ارتدت بقوة بنسبة 1.3% في نوفمبر. وتوقعت أيضاً تعزيز ناتج قطاع المرافق للأرقام، بفضل الطقس الأبرد.

وتعتقد هورسفيلد في استمرار ((افتقار النشاط للزخم)) في بداية 2024، مضيفة مع ذلك أن ((انحسار التضخم، والتعزيز الذي سيجلبه على قوة الإنفاق الحقيقي، سيؤدي إلى تعافيه عما قريب، وسيكون مدعوماً بالتخفيضات الضريبية، وكذلك بخفض الفائدة في نهاية المطاف)).